Exigen cumplimiento de su plataforma de lucha

El paro de 48 horas va sí o sí. El sindicato de trabajadores de la dirección regional de Salud de Loreto, reconfirmó su medida de lucha para este martes 01 y miércoles 02 de agosto. Ellos indican que a pesar que les quieren amedrentar con sanciones, sí ejecutarán la acción por considerarla justa.

El paro de dos días, aceptado por la gran mayoría, es debido a que hasta la fecha hacen caso omiso a sus requerimientos de la plataforma de lucha presentada tanto al director de la Diresa Loreto, doctor Aníbal Muñoz, como al gobernador regional Fernando Meléndez.

“Nosotros estamos pidiendo la no anulación de la resolución directoral 1233 del pago de los intereses del Decreto de Urgencia 037; nivelación de incentivos al personal asistencial; no al recorte presupuestal de las diferentes estrategias y programas; pago de la deuda social: derecho de selva, zona de frontera, luto y sepelio.

También mostramos nuestro rechazo a la designación del ex director de la Diresa, doctor Hermann Silva Delgado, como coordinador regional de las Políticas Públicas de Salud, cargo que lo colocó el gobernador que prácticamente está por encima del mismo director regional de Salud.

“Esta medida la estamos tomando los trabajadores porque están tomando represalias contra nuestro secretario general que está encabezando nuestro paro de 48 horas del martes 01 y miércoles 02 de agosto.

Basta ya de más abusos por parte gobierno regional y algunos funcionarios de la Diresa, afuera los funcionarios que no tienen nada que ver con nuestra institución como por ejemplo el secretario técnico y de recursos humanos. Hemos luchado a finales del año pasado para que el doctor Silva sea sacado del cargo de director regional para que al final le den un puesto que está por encima del doctor Aníbal Muñoz. Qué intereses cuida, de quién y porqué.

También sabemos que hay más de un millón de soles para el pago de la deuda social, pero no quieren hacerlo efectivo sino hasta diciembre. Por qué quieren esperar tanto, en qué van a usar ese dinero”, indicaron los trabajadores afiliados al sindicato.

Hay que indicar que los trabajadores primero realizaron plantones y un paro de 24 horas. Ahora radicalizan su medida.

(Gonzalo López)