Reubicación por sismo

“La reubicación de la comunidad de Playa Hermosa, una de las más afectadas por el sismo de magnitud 8.0 que ocurrió el 26 de mayo pasado en la región Loreto, hacia el fundo ‘Carlos’, recomendó el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), como medida de prevención”. Es lo que señala una información especializada.

Eso de la reubicación es una posibilidad que estaba comentándose en la zona de Lagunas, donde como todos sabemos fue el epicentro del terremoto sufrido. Por ello estaban pidiendo que se evalúe los suelos en las comunidades de la jurisdicción y en el mismo Lagunas, para ver la posibilidad de una reubicación de la población.

También en las comunidades del distrito de Barranca en la provincia de Datem del Marañón, donde el sismo ha dejado perjudicadas a infraestructuras, todavía hasta la semana pasada estaban reportándose desde comunidades alejadas y se espera una mayor atención del gobierno central. Si bien ya se dio la declaratoria de Emergencia, pero no hay recursos en las municipalidades para atender lo perjudicado.

Siguiendo con lo de la localidad de Playa Hermosa, se ubica en la jurisdicción del distrito Pampa Hermosa y a una altitud aproximada de 980 metros sobre el nivel del mar, tendría que trasladarse hacia el fundo ‘Carlos’ que se encuentra sobre una ladera sedimentaria con pendiente menor de 10° donde en la actualidad no se observan procesos de movimientos en masa.

El Ingemmet dio tal recomendación de acuerdo al informe “Evaluación de Peligros Geológicos en el Sector de Playa Hermosa, provincia de Ucayali”, que realizó.

Los ingenieros Segundo Núñez, Briant García y Manuel Rosas de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Ingemmet, conformaron la brigada especializada en peligros geológicos que inspeccionó los días 28, 29 y 30 de mayo la zona afectada, habiéndose identificado un deslizamiento que fue activado por el movimiento sísmico.

El informe indica “en el lugar se constató que el sismo ocasionó un deslizamiento de tipo rotacional múltiple. Este evento presenta una corona de 800 metros y la distancia de la corona hacia el pie del deslizamiento es de 1500 metros”.

Añade que al desplazarse la masa por el terreno, llegó a cubrir puquiales y arroyos, enterrándolos completamente: En la actualidad estas surgencias de agua que no tienen drenaje están saturando al terreno.

Los especialistas también advierten que de seguir el movimiento del deslizamiento hacia los cauces de las quebradas, es muy probable que sean represadas, y su desembalse posterior podría generar un flujo de detritos o huaico, pudiendo afectar a la población de Playa Hermosa.

El estudio “Playa Hermosa” fue entregado al Ministerio de la Producción, Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Centro Nacional de Prevención de Desastres, Defensoría del Pueblo y al Gobierno Regional de Loreto.

Se necesita también saber si se realizaron estudios geológicos por el distrito de Lagunas en la provincia de Alto Amazonas y cuáles son los resultados. Recordemos que desde allá han estado reclamando la presencia de las autoridades centrales y regionales.