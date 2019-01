“Ni un paso atrás, unidos venceremos”, es una de las frases más populares empleadas por los gremios en protesta, que parece evocar el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, al pedir a las fuerzas políticas del Parlamento a trabajar en unidad a fin de impulsar las reformas requeridas por el país. Esto lo dijo luego que la bancada de Fuerza Popular retirara la moción de censura en su contra.

“Todas las fuerzas políticas del Congreso debemos trabajar juntos para impulsar las reformas y leyes que el país requiere. Las sesiones plenarias se continuarán realizando respetando el Reglamento como siempre ha ocurrido en mi gestión como presidente del Congreso”, precisó.

Si bien la unidad es un factor importante en toda organización, en la actual composición del Parlamento y la evidente actitud de truncar la lucha contra la corrupción, el evocativo gremial de “unidos venceremos” podría apuntar a dos direcciones, a lograr que la lucha contra la corrupción no continúe o atenuarla conforme los intereses de grupos. La otra dirección sería apuntar a derrotarla de forma implacable, lo que pensamos es lo menos probable por la naturaleza actual de un mayor número de congresistas.

Pero, Daniel Salaverry, persiste y argumenta que “primero están los intereses del país”, coincidiendo con Luz Salgado, vocera alterna de Fuerza Popular, quien indicó que el retiro de censura contra el presidente del Congreso es una decisión tras considerar que “primero está el país”. Lo que más parece una postura forzada porque ya se sabía que no contaban con los votos necesarios para la censura que promovían.

De hecho fue un golpe moral para Fuerza Popular la determinación de Salaverry, quien en la víspera renunció a pertenecer a la bancada de ese partido.

Mientras que el vocero de la bancada del Frente Amplio, Humberto Morales, rechazó que el retiro de la moción de censura contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, obedezca a una cuestión de honor como señalaron los miembros de Fuerza Popular. Por el contrario, el parlamentario de izquierda opinó que esta marcha atrás dada en la censura muestra “la descomposición del fujimorismo” en el Congreso.

“¿Ha sido cuestión de honor haber blindado a César Hinostroza, a Pedro Chávarry, Keiko Fujimori, Alan García? Lo que hubo aquí es un cálculo matemático. Fuerza Popular ha entendido que no tiene el poder de la dictadura que antes manejaba el Congreso”, increpó Morales.

De hecho, esto demuestra que hay mucho cálculo en la conducta de los políticos, en este caso de buen número de congresistas; cálculos no precisamente a favor de los intereses del país, sino de ellos mismos, pero lo usan como pretexto cada vez que lo necesitan. Veremos qué sigue de este episodio.