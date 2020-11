Centro de operaciones de emergencia regional totalmente desabastecido

Así lo dio a conocer la consejera regional Janet Reátegui, en la segunda sesión ordinaria.



A la vez que demandaba un cruce de información para conocer cómo y dónde se han destinado los materiales ahí guardados. Y si es que se han destinado o no.

“Se ha podido visitar el almacén del COER y está totalmente desabastecido. Entonces ¿cómo se va a poder atender humanitariamente en caso de algún desastre natural? Es necesario conocer a fondo el porqué está desabastecido el mencionado centro de operaciones regional.

Sobre todo, porque el año pasado aprobamos presupuesto para todo, sin embargo, el presupuesto asignado a esta parte parece no existir. El señor responsable indica que se debe implementar las oficinas. Hacen pedidos y no son atendidos.

Indican que en algunos casos han enviado al interior de la región, que han llevado a las provincias. Es urgente que se haga un cruce de información porque desde las provincias nos llaman a decir que no pueden atender a los perjudicados de desastres naturales porque no tienen materiales para ello. Los pobladores se quedan a la intemperie” mencionó Reátegui, exigiendo que se haga un inventario profundo del Coer.