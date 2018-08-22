DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO
ANTE MI, JORGE ISIDORO CAVIDES LUNA, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, CON OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE Nº 1850-PUNCHANA, SE HAN PRESENTADO: DON MIGUEL JOE MORI LEON Y DOÑA LIN SAY MACEDO ASIU, SOLICITANDO LA DECLARACION DE UNIÓN DE HECHO, POR HABER CONVIVIDO VOLUNTARIAMENTE DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, ES DECIR, MAS DE DOS (02) AÑOS EN FORMA CONTINUA, LIBRE DE IMPEDIMENTO MATRIMONIAL; TENIENDO COMO DOMICILIO COMUN EL INMUEBLE SITO EN CALLE TRIANGULO DE LAS BERMUDAS N° 169, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, LO QUE SE PUBLICA PARA LOS FINES PERTINENTES DE LEY.
PUNCHANA, 21 DE AGOSTO DEL 2018.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(22)F/3012
S/.20.00
UNION DE HECHO
DECLARACIÓN DE UNION DE HECHO