Se agarran a golpes en plena vía pública

Completamente ensangrentados terminaron dos personas luego de agredirse salvajemente en la vía pública.

Minutos antes, los dos parroquianos se encontraban libando licor en un conocido bar del sector de Masusa y tras discutir airadamente, al parecer, por temas de mujeres, uno de ellos rompió la botella de cerveza que estaban tomando y amenazó a su amigo, el otro hizo lo mismo y empezaron a amenazarse entre ambos.

Luego salieron a la vía pública y empezaron a lanzarse las botellas, provocando una alteración al orden público, y poniendo en peligro la integridad física de las personas que se encontraban por el lugar.

Estos individuos fueron identificados como Santiago Rojas Dahua de 23 años y Juan Cahuachi Macedo de 30 años de edad, quienes fueron intervenidos por personal del serenazgo de Punchana y de la Policía Nacional por alteración al orden público. Los sujetos fueron llevados a la comisaría del sector para las diligencias respectivas.

Cabe señalar que los vecinos de esta zona indicaron que no es la primera vez que se registra este tipo de peleas callejeras, ya que estos bares muchas veces no cuentan con licencia municipal y hacen de las suyas, ofreciendo licor desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la madrugada a cualquier tipo de personas de diferentes edades sin importarles la tranquilidad de los vecinos de este sector.

(C. Ampuero)