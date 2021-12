Señaló James Pérez Pacaya, integrante del Circuito Petrolero.

Muchos pensaban que al haber dialogado líderes del circuito petrolero con el ministro de energía y minas en la zona de Estación 5, que luego fue abierta; se abriría el resto de Lotes petroleros como el 95 en Puinahua/Bretaña/Requena, así como el lote 67 trabajado por la empresa Perenco, en el Napo. Pero no ha sido así.

“No se ha abierto el Lote 95 porque no tenemos ningún acuerdo con el gobierno. Los dirigentes del circuito petrolero han retornado y nos han citado para hoy (ayer) a fin de darnos a conocer los acuerdos asumidos con el ministro de energía y minas en Estación 5.

De acuerdo a lo que nos informen vamos a tomar decisiones, vamos a planificar si seguimos en movilización en el lote 95 y el 67 que son los dos lotes que producen petróleo” expresa James Pérez.

¿Depende de los acuerdos que hayan tomado ustedes actuarán?

-Nosotros somos del equipo del circuito petrolero, pero no nos vamos a acoger porque el Estado no ha conversado con nosotros. El gobierno nos está haciendo a un lado. Todo debe darse en un marco de respeto. Todos merecemos respeto, igual el Estado tendrá que venir a dialogar con nosotros acá en Iquitos.

La lucha continuará ya que hemos decidido pasar Navidad, año nuevo y seguiremos llevando nuestra movilización empezada el 17 de septiembre.

¿Cuáles son sus principales demandas?

-Lo urgente es el 2.5 % de los barriles fiscalizados. Cada lote tiene sus temas específicos. Todas las demandas son casi lo mismo, falta de recursos básicos, de mejor infraestructura etc.