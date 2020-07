Carretera Santo Tomás continúa en mal estado

Varios tramos se encuentran completamente intransitables

A pesar que funcionarios de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, señalaron que este último fin de semana entraron con maquinarias en zonas donde se encuentran afectadas para realizar el mantenimiento de la carretera Santo Tomás, en varios sectores de este eje carretero, la situación es diferente.

En la entrada de Santo Tomás con Unión y por inmediaciones del Asentamiento Humano 31 de Agosto, esta zona se encuentra completamente destruida. Los motocarristas y motociclistas tienen que hacer malabares para poder mantener el equilibrio y no caerse en el barro.

Otro sector que se encuentran en la misma situación es por inmediaciones del Asentamiento Humano “Paño Alto”, los vecinos indicaron que este lugar también se encuentra en mal estado. Todos los días se registran accidentes de tránsito. Los pasajeros son víctimas de golpes tras voltearse el motocarro en donde se traslada por el mal estado en que se encuentra la carretera. Otro de los problemas que se registra casi a diario, son los montículos de basura que hay en varios tramos de la mencionada carretera. Los vecinos indicaron que muchas veces son otros pobladores que no respetan el horario de recojo de basura y dejan los residuos en la vía pública.

Ante esta situación, se supo que los funcionarios de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, van a tomar cartas en el asunto y van a identificar quiénes son los vecinos cochinos que no respetan el horario de basura y dejan sus desperdicios en la calle.

Del mismo modo, refirieron que continuarán realizando los trabajos de mantenimiento en el eje carretero para beneficio de los pobladores de esta parte del distrito de San Juan.

(C. Ampuero)