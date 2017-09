Fernando Herman Moberg Tobies

No soy de izquierda, ni de derecha, soy un amazónico que de niño ha caminado descalzo deslizándome entre el barro por los barrancos como resbaladera para sin necesidad de dinero divertirme en forma natural, he sentido la tierra de mis ancestros entre mis pies cuando necesitaba relajar mis pensamientos caminando y meditando en la armonía de la naturaleza, soy un hijo de la selva que ha nadado gratis en los ríos que jamás me han cobrado un sol por sus servicios, soy un selvático que ha aprendido a respetar el tiempo y a los astros de los cuales provenimos para así poder emprender a conquistar nuevos caminos.

No puedo entender cómo podemos destruir el lugar en donde vivimos, solo por querer encajar en el sistema internacional materialista globalizado y esclavizador, no se puede aceptar que los políticos electorales se vendan a la población como democráticos cuando acaban firmando convenios y tratados que regalan nuestra patria y compran su inclusión social a la elite nacional e internacional.

La cooperación entre el pueblo y las empresas es necesaria, debemos buscar unidos el conocimiento para el beneficio de acuerdo al mérito. El lucro discriminador y abusador es censurable, no se puede comprender dónde nace la distorsión del humano en la concepción de su especie que se autodestruye ya que nos han estampado en el cerebro la imagen del poder autoritario imperialista, aquel que justifica la falta de ambición y se aprovecha del “inculto” social, absorbiéndolo sin importar sus procesos de aprendizaje o la realidad de la que pueda provenir.

Contaminación en nuestros ríos, el petróleo conquistado por la ambición humana vuelve a azotar el equilibrio, matando a diferentes especies de nuestros peces, a nuestros emblemáticos bufeos y a otros animales acuáticos que para las autoridades que nos dirigen son nada frente a los millones que reciben como porcentaje para no fiscalizar a empresarios distorsionados por la competencia del ego que nunca sacia sus vacíos ambiciosos. Las especies terrestres no pueden beber como solían hacerlo, algunas perecen y otras tienen que vivir con enfermedades alteradas no propias de sus ecosistemas.

Qué será de nuestros hermanos que decidieron por propia voluntad vivir y morir sin necesidad de alejarse de la realidad natural de la que somos parte y hemos olvidado, si ahora no pueden utilizar el agua de los ríos que les servía para lavar sus ropas, sus cosas, bañarse, limpiarse la boca, lavar los alimentos, cocinar, beber agua, regar sus sembríos, afectando directamente su salud y bienestar, maltratados y abandonados por todos lo que pasaron dirigiendo el Estado hipócrita y lucrativo, manipuladores para sus beneficios, jamás priorizaron en conectar a su pueblo como inicio para realmente generar una básica democracia que juran representar, hay miles de caseríos, pueblos alejados de las capitales en todo el Perú, más en Selva y Sierra que en Costa, lugares que no cuentan con carreteras o rutas de acceso rápido que brindarían una calidad en el servicio de salud y educación, de la cual no contamos, ni vamos en esa proyección, herramientas necesarias para que en una “democracia” uno mismo se pueda generar mejores oportunidades ante una globalización que nos inyectan como sobredosis para nuestra capacidad.

Lo más triste es que los “cultos” y “con clase” consideran estos problemas de contaminación no tiene nada que ver con ellos, que no afectará sus integridad ni el de sus familias, y se hacen ajenos a la lucha que más allá de la igualdad y el respeto, es la lucha por mantener el lugar donde vivimos. El sol evapora el agua que se convierte en lluvia, en Iquitos el sol impone su calor y siempre tenemos altas temperaturas, que genera constante evaporación del agua que esta mezclada con basura, químicos creados o alterados en su función por los dioses humanos, y ahora con el petróleo derramado por las empresas extorsionadoras de la democracia, el agua que sube a las nubes se va cargado de todo el mal que ocasionamos, que luego como también siempre tenemos lluvias, nos vuelve a nosotros de otra forma, menos agresiva, hasta desapercibida, por eso el cáncer como otras enfermedades son cada vez más frecuente, a la piel por la exposición y a los órganos vitales por los alimentos que consumimos y que son rociados también por las lluvias ácidas, nos consideramos pensantes, inteligentes, pero para procesos tan simples, parece que no damos rienda a nuestro raciocinio, sino ponemos en acción a la fe mal orientada, que no rebusca.

A ningún candidato a los puestos gubernamentales realmente le interesa la persona como ser humano, le interesa como ente social, con un fin no natural, sino funcional, no tiene sentido que llegue la modernidad a “lugares alejados de la civilización” con materiales extravagantes y caros para extracción del petróleo y hayan construido vías subterráneas (oleoductos) para llevarse el mineral que pertenece al suelo del pueblo, y no hayan podido llevar la misma tecnología para que puedan dar acceso a la misma democracia que dicen que tenemos, y solo tratan de comprar la bondad de la población con regalos y miserias que no darían a su propia familia.

Quién protege a la fauna y flora si el más evolucionado, el hombre, esta corrompido en sus instintos primitivos, el encargado de preservar, dirigir, destruye y contamina a su propia especie y a las inferiores que ni voz tienen, pobres nuestros animales, sin ideas negativas o positivas, solo siguen su ciclo natural, pobres nuestras plantas que intentan darnos más vida y cuando no nos sirven las arrasamos sin remordimientos.

Los que aún mantenemos el recuerdo del amor y la gratitud real en nuestros corazones, debemos unir nuestras convicciones, levantar la voz por nuestros hermanos que son los nativos, los campesinos, los citadinos, los ríos, los animales, las plantas, la naturaleza, los que hemos tenido la dicha de avanzar un poco más que ellos, es momento de accionar, los que tenemos las ideas construidas por el conocimiento, es momento de honrar nuestro origen y defender lo justo por encima de las teorías creadas por el ego de los humanos y proteger nuestro hogar, nuestra selva, nuestra democracia ganada, alejada y disfrazada de su esencia. Es momento de decir BASTA a la CORRUPCIÓN, usemos nuestra inteligencia para las energías alternativas y dejemos de ser explotados por los poderes internacionales, respetemos al PERUANO como tal, bajo nuestros propios procesos, hagamos valer nuestro Perú y a nuestra Amazonía.