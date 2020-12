Trabajadores de construcción civil exigen pago de haberes

*Indicaron que desde hace más de una mes que consorcio “Itaya” no les paga

Ayer en horas de la mañana un grupo de trabajadores de construcción civil, quienes vienen ejecutando una obra por inmediaciones de las calles Flor de Topa, Flor de Punga y Flor de Liz, vienen exigiendo a los empresarios del consorcio “Itaya” que cumpla con el pago de sus haberes.

Es por esa razón, que el día de ayer los obreros en construcción civil y vecinos del lugar realizaron un plantón en señal de protesta y amenazaron con paralizar dicha obra hasta que les paguen.

“Estamos debiendo en la bodega, ya no nos quieren fiar, porque piensan que les estamos engañando. No es posible que esta empresa nos deba un mes. Pasamos una navidad sin plata, porque no nos pagaron, nos dijeron que nos iban a cancelar después de navidad y nada. Ya vamos a terminar el año y no cumplen con nosotros”, dijo un trabajador.

Los obreros indicaron que si no hay una solución a sus demandas por parte de la empresa van a tomar medidas radicales.

“No vamos a trabajar, vamos a tomar medidas radicales, esperamos que los empresarios cumplan con su palabra de pagarnos antes que acabe el año. No vamos a permitir que pisoteen nuestros derechos sindicales”, sostuvieron.

A pesar de este problema, los protestantes minutos después retomaron sus labores pero con la amenaza de volver a protestar si es que nos les pagan lo que les deben. (C. Ampuero)