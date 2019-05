Profesores de Nauta realizan marcha de protesta por falta de pago

Por falta de pago en fecha que señala el Minedu a más de 2,800 trabajadores de la Educación

Magistrados de la Fiscalía levantaron acta en la sede UGEL Loreto-Nauta

“Si no hay pago inmediato se va radicalizar la protesta”, dijo dirigente del Sutep Nauta

Cansados según indicaron que desde hace tres meses no les paguen en la fecha que calendariza el ministerio de Educación porque el presupuesto fue dado oportunamente, un centenar de docentes de Nauta realizaron una marcha de protesta y pidieron constatación fiscal.

Encabezados por los dirigentes del Sutep Loreto-Nauta marcharon desde la sede de la fiscalía provincial hacia la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL Loreto, donde exigieron que se levante un acta fiscal que precise la falta de pago en la fecha que corresponde al mes de mayo 2019.

Al llegar a la sede de la UGEL los fiscales procedieron a levantar el acta donde conste la exigencia de los profesores nautinos que a viva voz expresaron su enojo y extrañeza por lo que viene ocurriendo, y hasta sospechan que no cuentan con el presupuesto para el pago a tiempo.

“Todos los meses sacan un comunicado justificando, eso ya no creemos. El dinero para nuestro pago no tiene por qué fallar en la fecha que indica el ministerio. Acá siguen pasando cosas raras”, manifestaban molestos los docentes.

De su parte el secretario general del Sutep, profesor Neil Reátegui, declaró que el problema del magisterio nautino es que no están pagando en la fecha prevista por el ministerio de Educación. Esa es la razón por la cual decidimos acatar un paro de 24 horas.

“No hay razones, no hay nadie quien nos explique porque no se ha efectivizado el pago. A presión del magisterio han sacado un comunicado, como siempre aludiendo y evadiendo su responsabilidad que más que un tema presupuestal, ellos dicen, que es una falta administrativa en el área de Recursos Humanos porque hay inconsistencia de buena cantidad de maestros contratados que no han actualizado sus datos”, manifestó el dirigente sutepista.

Señaló que sobre la actualización de datos ya no es creíble. “Esta situación más parece por un problema presupuestal porque mes a mes no saben cómo completar la planilla para el pago de los haberes de los maestros de Loreto-Nauta. Somos más de 2,800 maestros entre nombrados y contratados, auxiliares y personal administrativo. Nuestra exigencia es el pago inmediato y si no hay, esto se va radicalizar”.

Al momento de la protesta no se encontraban los funcionarios que habrían estado en su hora de refrigerio. Al poco rato llegaron, pero sin brindar ninguna declaración ingresaron rápidamente a las instalaciones de la UGEL-LN, en cuyo interior ya se encontraban los fiscales. (Diana López M.)