Podemos Perú recibe respaldo en Requena

Boris Morey, llegó a la Atenas del Ucayali y visitó el mercado y asentamientos humanos en el rush final

de la campaña política

Intensificando la campaña electoral y estando a 6 días de las elecciones, los candidatos de Podemos Perú, no paran. Boris Morey Sifuentes, llegó a la ciudad de Requena y dio a conocer sus propuestas a la población de esa jurisdicción, quienes le recibieron con mucha alegría y optimismo.

Como parte de la agenda parlamentaria Podemos Perú propone la devolución de los aportes de AFP, impulsar el pago de la deuda social al magisterio, asimismo impulsar proyectos para mejorar la infraestructura sanitaria en la región Loreto y la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

Boris Morey Sifuentes, quien es cabeza de lista congresal de Podemos Perú, dialogó con los vecinos y escuchó las demandas de los requeninos.

“Estamos llegando a todos los rincones de Loreto con nuestras propuestas, como profesionales tenemos clara nuestra función en el parlamento y estamos preparados para ello, desde la tribuna congresal vamos a impulsar como parte de nuestra función de representación proyectos para mejorar la calidad de vida de los loretanos; asimismo, nuestro compromiso es fiscalizar a empresas como electro oriente, otass y Essalud para que brinden un servicio más eficiente”, precisó Morey.

De otro lado indicó que a nivel nacional Podemos Perú, viene generando mucha expectativa en el electorado y ya superan la valla electoral. “Estamos convencidos que en esta oportunidad el pueblo no se puede equivocar, no podemos cometer los errores del pasado y esta vez el electorado votará conscientemente, con el pensamiento y la razón. Podemos Perú, se presenta como la mejor alternativa en estas elecciones complementarias”, finalizó.