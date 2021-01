Nueva cepa de Manaos ataca rápido a los pulmones

Desde el jueves se quedaron sin oxígeno y registran unas 50 muertes diarias.

Ayer evacuaron pacientes que requieren oxígeno a otros estados de Brasil.

El Covid-19 se reinventa y se vuelve más agresivo. Inglaterra tiene un tipo, en África del Sur otro parecido al del país inglés y en Manaos se originó una nueva cepa que ataca más rápido a los pulmones y a jóvenes, así como reinfecciones. También hay casos no letales en niños.

“Estamos en la peor etapa”, dijo el médico peruano que radica allá hace muchos años, Jorge Aníbal Alcántara Fabián, quien refirió que desde el jueves se quedaron sin oxígeno en hospitales y ayer evacuaron pacientes a otros estados de Brasil.

Lamentó en diálogo vía whatsapp con la redacción del diario “La Región”, que muchos pacientes murieron en las colas cuando esperaban la hospitalización. “La mayoría llega muy asustada con 30, 40, 60 % de saturación. Estamos viviendo lamentablemente una situación de guerra”.

Explicó que Manaos está viviendo la falta de oxígeno porque la enfermedad del Covid-19 muestra síntomas cuando ya está en la fase 2B.

“El paciente no percibe que ya está siendo infectado y de repente comienzan a tener pérdida del olfato y dolores muy fuertes, dolor toráxico, con un proceso inflamatorio que ya ha comprometido el pulmón, y baja la saturación en 24, en 48 horas. Es un cuadro muy rápido, lo que no sucedía antes”.

Es por ello que en tan solo una semana colapsó el sistema de salud público y privado por la gran cantidad de casos. “Nadie está preparado para un virus tan agresivo”.

Se trata de un nuevo virus, una mutación que fue descubierta y ya codificada por japoneses debido a turistas que fueron desde aquí de Manaos como el 2 de enero de 2021, entraron en cuarentena y descubrieron cuadros diferentes.

Agregó, “Nosotros ya estamos viendo eso, aprendamos con la desgracia ajena, lamentablemente”, dijo en alusión a que nos preparemos ante la posibilidad de que esta nueva cepa llegue hasta Iquitos, Loreto y el país en general.

“Sabemos que hay muchas personas de Iquitos que viven aquí, inclusive médicos y ellos han aprovechado las vacaciones para ir a allá a ver a sus familiares. Muchos han viajado de repente asintomáticos, vivimos en un mundo globalizado y muy fácilmente el virus se propaga, espero que no llegue esa cepa para allá y si lo hace tienen que estar con un plan A, B, C, D, E…y ahí viene la gestión de las autoridades”, señaló el médico Alcántara.

El tratamiento de todo comienza en la prevención. “A nuestros diabéticos hay que mantenerlos controlados, a nuestros gorditos hay que adelgazarlos, hay que tomar nuestra vitamina D, entonces, hay que alimentarnos bien. La medicina preventiva es importante”. (DL)