¿Hasta cuándo el abandono de las fronteras?

Loreto debería ser una de las regiones del país más privilegiadas en cuanto al desarrollo de sus fronteras. Pero no lo es. Ecuador frente a Tumbes, está más desarrollado en todo sentido. Colombia, Brasil, frente a Santa Rosa, lo deja como un caserío. El Estrecho frente a Colombia ídem y Güeppí frente a Ecuador, también.

¿Por qué siendo zonas políticamente estratégicas, no se han desarrollado como sus países vecinos? Muchos aluden a la extensión terrenal y aislamiento de Loreto. Si fuera así Brasil, jamás habría logrado desarrollarse.

Ocurre que en los países vecinos sí se ha trabajado desde décadas pasadas el asunto fronterizo como una política de Estado, a la que le han brindado un presupuesto extraordinario que impulse obras que dignifiquen a sus pueblos ubicados en frontera.

Con decir, que Tabatinga (Brasil) ubicado frente a Santa Rosa (Perú) desde hace años cuenta con una universidad, con hospitales de calidad, colegios, comercio ordenado, etc. Santa Rosa, hace una década, recién pudo contar con una institución educativa más o menos acorde a la necesidad de los escolares peruanos. De hospitales mejor ni hablar.

Y así los distintos gobiernos de turno van pasando y actuando como “bomberos”, apagando o mitigando problemas fronterizos que hace tiempo debieron estar resueltos. Tratando de reducir la extensión de coca, sin lograrlo pese a los decretos de urgencia que sacan y los presupuestos nutridos que les son asignados. Nada.

Se espera que, de cara al Bicentenario de nuestro Perú, la realidad en la Amazonía y más precisamente de sus fronteras, cambie para bien. De lo contrario las nuevas generaciones llegarán a los 300 años, viviendo y observando el total abandono en que están soterradas actualmente las fronteras del Perú.