Nuestro tema también es del sector hidrocarburos, pero acá en Loreto y en Iquitos en particular, pareciera que no pasa nada. Mientras el tema de la nueva ley de hidrocarburos con las reformas de sus reglamentos viene siendo comentado por especialistas de otras partes del país.

Así, el director general de Investigación en la Escuela de Posgrado Gerens, Arturo Vásquez, señaló en Andina que el aporte del sector hidrocarburos al PBI del país se podría duplicar con la nueva ley de hidrocarburos.

“En la actualidad el sector contribuye al PBI total del país solo con el 1.5%, pero podemos lograr aportar 3%, lo que significaría más de 15,000 millones de dólares aproximadamente en valor agregado para nuestra economía”, manifestó en el programa Mirada Económica de Andina Canal Online.

Agregó que en los últimos 20 años el sector hidrocarburos entregó cerca de 100,000 millones de soles al Estado peruano, de los cuales 16,000 millones son recursos derivados del canon para las regiones, es así que el fisco se ha visto beneficiado.

“Con todo eso se pueden construir muchas escuelas y rehabilitar caminos, es decir, el impacto económico es muy importante para las comunidades y regiones donde se desarrollan estas inversiones”, señaló Vásquez.

Además, indicó que con esta nueva ley y la reforma de los reglamentos podemos volver a estar en el radar de los inversionistas del mundo, debido a que el Perú es un país atractivo, pues según el Libro Anual de Reservas contamos con más de 2,000 millones de barriles en recursos que podrían ponerse en valor.

No obstante, señaló que nuestro país se encuentra bastante rezagado respecto a los miembros de la Alianza del Pacífico en términos de reformas de hidrocarburos, es por ello que necesitamos brindar el marco legal necesario.

Como indicamos líneas arriba, se muestra auspicioso el tema de hidrocarburos y los miles de millones de soles que siguen proyectándose, pero desde acá parece un tema ajeno. Si bien es un asunto técnicamente muy elevado, existe la responsabilidad de las autoridades de contarnos el asunto en simple.

Necesitamos entender como ciudadanos de a pie, como profesionales de otras ramas ajenas a lo de hidrocarburos, porque nuestra mayor economía está pensada actualmente desde la riqueza del petróleo, por lo que debemos entender cómo funciona. Es nuestro interés porque desde esas sumas se gestan los proyectos de desarrollo para Loreto.