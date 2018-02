Expresó director regional de Transportes y Comunicaciones.

La mayoría de autoridades competentes al sector de transporte acuático que fueron entrevistadas sobre el paro de armadores, coincidieron en decir que, de los ocho puntos planteados en la plataforma de requerimientos de los armadores, a siete se les había dado respuesta, quedando un solo punto como la Hidrovía que está en proceso. Por lo que no consideraron oportuno que se haya iniciado de todas maneras la medida de lucha anunciada.

“Acá lo que se quiere es sostener un diálogo constante para que todos estemos debidamente informados y nadie salga perjudicado, mucho menos el pueblo de Loreto. Las comunidades indígenas también tienen el derecho de conocer a fondo si la obra tendrá un impacto ambiental, el proceso es por cinco años por lo que considero que el diálogo es el mejor camino”, dijo el director de transportes Víctor Manuel Gonzáles.

También lamentó que, pese a la invitación hecha al sector de armadores, estos no concurrieron a la reunión donde los técnicos del Ministerio de Transportes, explicarían sobre el estado del proyecto de Hidrovía.

“Se hablaría sobre el punto que quedó pendiente en la plataforma, pero no se han presentado. Entiendo que están solicitando un diálogo directo con la premier Mercedes Aráoz, a nosotros nos queda gestionar rápidamente para que ese diálogo se dé cuanto antes.

Entiendo que para que se dé la obra, primero tienen que hacer su trabajo los ingenieros, luego la consulta previa, ver los expedientes y el levantamiento de observaciones; para todo ello se necesita más o menos unos 5 años.

Por eso estamos en esta reunión porque queremos que despejen todas las dudas, la Hidrovía tiene que pasar por un proceso de varias etapas y socialización con los armadores”, opinó Gonzáles.