Se sacaron sangre en el frontis del hospital alterno Apoyo Iquitos

Mientras en Lima la Federación Nacional de Enfermeras continúa en la mesa de diálogo con el gobierno central, el Iquitos las profesionales de la salud siguen tomando acciones más radicales en su huelga indefinida que ya lleva 11 días.

El jueves se encadenaron en la iglesia Matriz y tuvieron altercados con los policías al punto que los efectivos del orden tuvieron que hacer uso de la fuerza. Ayer en horas de la mañana, las enfermeras llegaron hasta el frontis del hospital alterno Apoyo Iquitos para, literalmente, desangrarse.

Fueron varias de ellas que tomaron la decisión de sacarse sangre demostrando que la lucha continúa y que no cederán ni un solo centímetro en sus requerimientos, donde sobresale el aumento salarial por tramos.

“Nosotros no vamos a claudicar en nuestra lucha, hemos comenzado el jueves y seguiremos hasta que la ministra de Salud nos dé soluciones claras, no queremos que nos digan cosas generales, solicitamos fecha y montos.

Cada vez estamos radicalizando nuestras medidas de lucha, esta vez tomamos la decisión de sacarnos sangre como una muestra clara de lo que somos capaz de hacer por nuestras justos derechos”, refirieron las enfermeras. (Gonzalo López)