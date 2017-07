Estarían inmersos en otros delitos

Personal DEPINCOO capturó a una banda de presuntos robacasas que merodeaban la zona de Bello Horizonte en el distrito de San Juan en Loreto. Los sujetos fueron intervenidos en un descampado, ubicado a espaldas de la UCP y habrían arrojado un arma de fuego en pleno monte.

En su poder la policía encontró alicates, pata de cabra, desarmador, chalecos de la dirección regional de salud, guantes quirúrgicos, entre otras herramientas mecánicas que utilizaban, al parecer, para reventar puertas, chapas y candados de viviendas ubicadas en el sector sur de la ciudad de Iquitos.

La hora perfecta para estos presuntos ladrones era a partir de las 7 de la mañana con la finalidad de no levantar sospecha alguna.

Los sujetos fueron llevados a la base del departamento de investigación contra el crimen organizado con fines de identificación y para las diligencias conforme a ley.

No se descarta que estos delincuentes estuvieran inmersos en robos de varias viviendas donde se hacían pasar como trabajadores de la dirección regional de salud de Loreto. La policía viene investigando.

Los intervenidos fueron identificados como Chritofer Guerra García (24), Adolfo Hidalgo Mozombite (34), Giber Flores Chávez (35) y Joy Jeyner Gutapaña Yaicate (30), quienes fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal de la PNP. (C. Ampuero)