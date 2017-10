Hijos del burgomaestre también son arrastrados en grave investigación.

Pueblo de Parinari está cansado de contar con un alcalde sumamente cuestionado por actos de corrupción.

Obras en ese distrito son “fantasmas” pese al desembolso de miles de soles.

Nadie los escucha. Nadie los libra, del pésimo alcalde que ellos mismos eligieron hace tres años para que saque al pueblo de Parinari del absoluto atraso en que sigue estancado. Se trata del alcalde Víctor Manuel García Acosta.

“Él ha sido denunciado como autor del delito de Enriquecimiento Ilícito, junto a sus co- autores y familiares Tony Gabriel García Gómez, Marina Eugenia García Gómez, Jhonny Olano Montano y Julio Gómez Rengifo, delito cometido en agravio de la Municipalidad distrital de Parinari, por lo que deben ser investigados y sancionados con todo el peso de la Ley para que hechos así no se vuelvan a repetir. Este es un caso muy singular sin duda” afirmó el Procurador Anticorrupción del Estado Dadki Pérez Panduro.

¿QUÉ PASÓ?

Qué seguramente el alcalde de Parinari, pensó lo que muchas autoridades piensan, respecto a que pueden meter tremenda tropelía con la plata del pueblo sin que nadie se entere al final. Incluso entregando su cuenta bancaria para que le hagan depósitos. Desvergonzado el alcalde que está en el cargo desde el año 2011.

Declaró ante la Contraloría de la República, que sus ingresos por labor pública eran únicamente 2000 mil soles. Nada por actividad privada. El mencionado alcalde ya lleva a cuestas dos investigaciones fiscales por peculado. Las mismas que vienen arrojando resultados graves donde se observa que García Acosta incrementó su peculio de manera directa y mediata.

APORTES DE PROVEEDORES A CUENTAS BANCARIAS DEL ALCALDE

La denuncia grave además está sustentada con varios vouchers de los depósitos emitidos por entidades como el Banco de la Nación e Interbank, a las cuentas de ahorro sacadas a nombre de Víctor Manuel García Acosta, donde se aprecia que diversas personas le depositaron plata sin que esos montos hayan sido dados a conocer ante la Contraloría de la República.

Una muestra…

Número de Operación, 00191 por 1,500 soles. 00318 por 2,000. 0666378 por 4,000 soles. 00324 por 3,000 soles. Entre otros que hacen un monto de 27,550 soles. Por lo que la Procuraduría Anticorrupción está pidiendo que se le levante el SECRETO BANCARIO del alcalde.

CO-AUTORES…

Señala que Marina García Gómez (22), es hija del alcalde y en el 2015 se compró una moto con la plata de su padre ya que ella no trabaja. El hermano de la esposa del alcalde Julio Gómez Rengifo, trabaja en el sector público y según Registros Públicos, cuenta con dos propiedades inmuebles. Una en Iquitos con partida registral número P12020103, la misma que adquirió al CONTADO el 3 de junio de 2016 a 84 mil soles y no a través de un préstamo financiero según consulta del sistema de riesgo. “Esa compra ha sido con peculio del alcalde” dice el Procurador Pérez.

La propiedad inscrita en Partida P12030333 ubicada en el distrito de Tamshiyacu, donde existe una tienda propiedad del alcalde Víctor Manuel García Acosta, en la práctica administrada por su cuñado Julio Gómez. En cuanto a Tonny García (26), es propietario de una casa ubicada en la calle Arenales, por la piscina olímpica, de material noble. En el primer piso funciona su consultorio dental debidamente equipado (el hijo estudia odontología) no tiene ingresos propios para justificar las adquisiciones, por lo que el propietario real sería su padre, el alcalde de Parinari.

Finalmente, Jhonny Olano, yerno del alcalde, (conviviente de su hija Glendys García), es propietario de una casa ubicada en Sánchez Cerro 448, que sería también con plata del papá, o sea, del sufrido y olvidado pueblo que se desgarra en la más grande de las pobrezas amazónicas.