Vecinos molestos por retraso en obra de mejoramiento del sistema de aguas pluviales

Obra inició el año pasado con un plazo de ejecución de seis meses, pero hasta la fecha no ha sido culminada.



Los pobladores del asentamiento humano “Tres Unidos”, en el distrito de San Juan Bautista, expresaron su malestar por una obra de mejoramiento del sistema de aguas pluviales, que presenta demora en su ejecución. Debido a ello, piden la intervención de la municipalidad distrital para la culminación de los trabajos por presentar riesgos.

El consorcio Tres Unidos inició en febrero del año pasado una obra de mejoramiento que consiste en un sistema de desagüe de aguas pluviales, que debía finalizar en seis meses. Debido a la pandemia, la obra tuvo demoras, hasta el momento no se culmina.

El malestar de los vecinos se hace evidente debido a que la calle Victoria Regia, en la que se ejecutan los trabajos, es el único acceso al asentamiento humano, porque el resto de calles tienen zanjas abiertas, las que presentan riesgos por los fierros expuestos y buzones sin tapa. Además, la arena comenzó a ingresar a las estructuras de concreto colapsando ciertas zonas, causando que se registren inundaciones cada vez que llueve.

“En esta vereda, la empresa dijo que trabajarán por tramos, para no generar perjuicios a los vecinos. Ya pasaron meses aun no lo acaban y los perjuicios están ahí. Pedimos la intervención de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, responsable de la unidad ejecutora, son ellos los que tienen que llamar la atención a la empresa para que culmine los trabajos”, expresó uno de los vecinos.

A través de la oficina de imagen, la municipalidad distrital, aseguró que la incomodidad de los vecinos se le hará conocer al alcalde Martin Arévalo y a los gerentes responsables, para encontrar una solución al reclamo que presentan. (R. Graicht)