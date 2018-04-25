SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, ABOGADO – NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS RAFAEL EDSON CHANGARAY SEGURA, CON OFICINA SITO EN CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1327-BELÉN, SE HA PRESENTADO LA SEÑORA CORINA CONCEPCIÓN BRICEÑO RODRÍGUEZ DE KELLEY, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUE SU CÓNYUGE HARRY LYNN KELLEY, FALLECIDO EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2018, EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN EL JIRÓN PEVAS N° 386, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. SEÑALANDO COMO PRESUNTA HEREDERA A LA MENCIONADA SOLICITANTE CORINA CONCEPCIÓN BRICEÑO RODRÍGUEZ DE KELLEY; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE, LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY.
BELÉN, 19 DE ABRIL DE 2018.
RAFAEL E. CHANGARAY SEGURA
NOTARIO-ABOGADO
V-1(25)F/2496
S/.20.00
SUCESIÓN INTESTADA
ANTE MÍ, ABOGADO – NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE MAYNAS RAFAEL EDSON CHANGARAY SEGURA, CON OFICINA SITO EN CALLE ELÍAS AGUIRRE N° 1327-BELÉN, SE HA PRESENTADO LA SEÑORA JACKELIN MARIBEL VELA SALGUERO, SOLICITANDO LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUE SU PADRE HUMBERTO VELA MELENDEZ, FALLECIDO EL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO DE 2018, EN EL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS, DISTRITO DE JESÚS MARÍA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; TENIENDO COMO ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE AGUIRRE N° 1220, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO; SEÑALANDO COMO PRESUNTOS HEREDEROS A LA MENCIONADA SOLICITANTE JACKELIN MARIBEL VELA SALGUERO, CONJUNTAMENTE CON SUS HERMANOS: ZOILA ROSA VELA SALGUERO, CIELO VELA SALGUERO, SOL VELA SALGUERO, HUMBERTO SEGUNDO VELA SALGUERO, CESAR HUMBERTO TERCERO VELA SALGUERO, DEBORA MILUSKA VELA SANDI Y LIZETH DEL CARMEN VELA SANDI; LO QUE SE PUBLICA A FIN DE QUE LAS PERSONAS QUE CREAN TENER VOCACIÓN SUCESORIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE, LO HAGAN VALER EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LEY. BELÉN, 19 DE ABRIL DE 2018.
RAFAEL E. CHANGARAY SEGURA
NOTARIO-ABOGADO
V-1(25)F/2496
S/.20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AVENIDA FREYRE Nº. 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTO,
ELSA PIPA INUMA, SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA ADELINA INUMA CURICO, FALLECIDA EL 17 DE FEBRERO DE 1999, HECHO OCURRIDO EN SU ÚLTIMO DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE 14 MZ. V. LT. 13, BAGAZAN, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EN SU CONDICION DE HIJA BIOLOGICA.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(25)F/2501
S/.20.00
SUCESION INTESTADA
ANTE MI OFICIO NOTARIAL UBICADO EN AVENIDA FREYRE Nº. 1850 – PUNCHANA, SE PRESENTARON ERICK IVO GREENWICH CASTILLO, LUKER KIN GREENWINCH CASTILLO, EVELYN GREENWICH CASTILLO, SOLICITAN LA SUCESIÓN INTESTADA DE QUIEN EN VIDA FUERA SILVIA CASTILLO RAMIREZ VDA. DE GREENWICH, FALLECIDA EL 04 DE MARZO DE 2018, HECHO OCURRIDO EN EL HOSPITAL ALMERARA DEL SEGURO SOCIAL DE LIMA, TENIENDO COMO ULTIMO DOMICILIO, EL INMUEBLE UBICADO EN PUEBLO JOVEN GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, EN SUS CONDICION DE HIJOS BIOLOGICOS.- LO QUE SE PUBLICA A EFECTO DE LOS QUE SE CREAN TENER VOCACIÓN HEREDITARIA CON RELACIÓN AL MENCIONADO CAUSANTE SE APERSONEN DENTRO DEL PLAZO QUE LA LEY ESTABLECE.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado-Notario de Maynas
V-1(25)F/2501
S/.20.00