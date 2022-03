En tanto PetroTal está exhortando a que se restablezca el orden público en el distrito de Puinahua.

Buscan se conforme un espacio de diálogo entre el Estado, la empresa, AIDECOBAP y la Junta de Autoridades del Puinahua, en un clima de paz social.



Julio Sampaya, presidente de la Junta de Autoridades del distrito de Puinahua, rechazó la medida de fuerza de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua – AIDECOBAP, al paralizar las operaciones del Lote 95, operado por PetroTal.

“Rechazo categóricamente que las 18 comunidades que conforman nuestro distrito de Puinahua tengamos vínculos con AIDECOBAP porque somos gente pacífica y trabajadora”.

Sampaya asegura que las comunidades del Puinahua están en contra de esta paralización ejecutada por personas foráneas, pues los afecta directamente, ya que limita la continuidad del fluido eléctrico, así como los proyectos e iniciativas que se venían realizando junto a la empresa PetroTal, cuyo muelle de carga de crudo se encuentra bloqueado.

Los pobladores del Puinahua llaman al diálogo y esperan que las autoridades pertinentes tomen las riendas de esta situación conflictiva a fin de continuar con un ambiente de paz y tranquilidad que se ha visto perturbado por la presencia de los manifestantes que solo buscan el beneficio propio.

En tanto, PetroTal, empresa liderada y operada por peruanos, informó que manifestantes de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP) iniciaron el 28 de febrero medidas de fuerza contra la empresa, a través del control del río para impedir el tránsito de las barcazas que transportan la producción de crudo del Lote 95 y de los alimentos para el personal del campamento, ubicado en distrito de Puinahua (Requena, Loreto).

Luis Pantoja, gerente general de la empresa, explicó que fueron obligados a paralizar la actividad de trasegado para evitar daños ambientales y salvaguardar la integridad de sus trabajadores y de la población. De igual forma, se ha reducido la producción de crudo con la finalidad de mantener la operatividad de los pozos y de la infraestructura del campo Bretaña Norte.

La empresa ha informado de esta medida de fuerza a la Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la República y los ministerios competentes. Mientras que, AIDECOBAP justifica su medida de fuerza ante la desatención de las demandas dirigidas al Estado, tal como lo señala en los pronunciamientos realizados en los últimos días.

A pesar de la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), el 2 de marzo, no se ha podido reestablecer el orden público, mientras la empresa continúa con el riesgo de paralizar sus operaciones.

PetroTal, principal productor de petróleo crudo del país, viene exhortando a que se deponga la medida de fuerza y se conforme un espacio de diálogo entre el Estado, la empresa, AIDECOBAP y la Junta de Autoridades de Puinahua para establecer un clima de paz social en el distrito.

Informaron que la eventual paralización de los pozos petroleros generaría dificultades operativas para la empresa que se reflejarán en un negativo impacto en el canon que recibe la región Loreto, la provincia de Requena y especialmente al distrito de Puinahua, así como en las transferencias al Fondo Social de Puinahua que impulsa PetroTal; a la vez que impactará en el valor de la empresa que cotiza internacionalmente y reducirá la atracción de capital extranjero al país, específicamente a la región Loreto, advirtió Luis Pantoja.

Con relación al fondo social comprometido y su administración, PetroTal informó que ha contratado una empresa especializada en el diseño de fondos sociales que hará un trabajo de campo para recoger la opinión, recomendaciones y aportes de las comunidades y caseríos del distrito de Puinahua mediante procesos de trabajo de manera participativa e integral.

La empresa ha dispuesto para el Fondo Social de Puinahua, el 2.5% del valor de su producción fiscalizada cada 15 días, siempre y cuando no se paralice la operación del lote ni el transporte de crudo por conflictos sociales, por lo que lamenta que estas acciones no permitan seguir realizando los aportes en beneficio de todas las localidades del distrito sin discriminación alguna. (DL)