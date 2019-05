Municipalidad de Belén realizó limpieza y recojo de inservibles

Por un distrito limpio y saludable

En la zona baja de Belén

Para tener un distrito limpio y ordenado, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén, Gerson Lecca, dispuso que se realice trabajos de limpieza y recojo de inservibles en los alrededores de la glorieta, en la zona baja de Belén.

El trabajo se viene realizando articuladamente entre la Sub Gerencia de Participación Vecinal, Sub Gerencia de Servicio Público, Sub Gerencia de Gestión Ambiental, Sub Gerencia de Cultura y Deporte, Programa de Vaso de Leche, Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social y sus respectivas áreas que participaron de esta campaña junto a la población y personal del Ejército Peruano.

Precisamente en horas de la tarde, todos en conjunto trabajaron y lograron sacar varias toneladas de basura, pues el objetivo de esta actividad era limpiar la zona baja de Belén y dar una mejor calidad de vida a los pobladores beleninos.

Los vecinos felicitaron esta iniciativa de nuestra autoridad ya que su deseo es contar con un Belén limpio y saludable con oportunidades de desarrollo.

De esta manera, el alcalde de Belén siempre trabajará en bienestar de su pueblo. (MDB)