Una mujer salvó de morir quemada

Por poco muere quemada. Una madre de familia quien se encontraba con su menor hija dentro de una precaria vivienda, ubicada en el asentamiento Palo Alto, en el kilómetro 3 de la carretera Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista, salvó de ser quemada por unos desconocidos que prendieron fuego a su casa luego de rociarla con gasolina.

El hecho ocurrió en los terrenos de la familia Cheglio, el día de ayer en horas de la noche.

Según contaron los vecinos y la agraviada, fue un grupo de sujetos quienes serían matones contratados por los propietarios de este predio, que ingresaron a estos terrenos y sin medir situación alguna, prendieron fuego al tambo.

La señora se encontraba en el interior de la humilde vivienda, lo primero que hizo es coger en sus brazos a su hija de un año y salir corriendo mientras veía cómo se quemaban sus cosas que había en el lugar como pocillos, tazas, cama, sábanas y algunas prendas de vestir.

Los vecinos que vieron este lamentable hecho, fueron en ayuda de la mujer agraviada y lograron apagar las llamas de fuego.

La madre de familia perdió todas sus pertenencias y exigió a los responsables de este lamentable hecho, que le devuelvan siquiera las prendas de vestir que fueron consumidas por las llamas de fuego.

“Realmente pasé el susto de mi vida, estaba descansando a lado de mi menor hija, cuando de pronto escuché que algo sonaba sobre el techo y sobre la pared, parecía que eran gotas de agua, cuando me di cuenta el fuego había empezado a consumir todo mi tambo. Lo primero que hice fue sacar a mi hija y salir de mi tambo, a cierta distancia vi como el fuego consumía toda mi precaria vivienda. Dentro de mi casita tenía mis sábanas, mi colchón, mi cama, una pequeña cocina, baldes, ollas, utensilios de cocina, todo fue consumido por el fuego. Solo espero que alguien me pueda devolver todo lo que perdí en este incendio”, dijo la madre de familia. (C. Ampuero)