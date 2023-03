Obra presenta fisuras, desprendimiento de concreto y otras observaciones.



En marco del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, la Contraloría General alertó una serie de deficiencias en el servicio de conservación del puente Nanay (que une las localidades de Bellavista – Santo Tomás) del distrito de Punchana. Dicha infraestructura corresponde al tramo I de la carretera que unirá Bellavista, en la provincia Maynas, con San Antonio del Estrecho, provincia Putumayo.

La carretera en mención, adjudicada por del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), consta de 4 tramos, de los cuales, hasta la fecha se ha ejecutado el primero, que es el puente Nanay, con una inversión ascendente a casi 650 millones de soles, siendo recepcionado por la entidad el 6 de abril del 2022, fecha en la que asumió la responsabilidad del mantenimiento de los trabajos ejecutados, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro del puente.

Según el Informe de Hito de Control N° 669-2023-CG/MPROY-SCC, que evaluó el periodo del 6 al 17 de febrero de 2023, en la inspección en el lugar, realizada por una comisión de control de la Contraloría, observaron fisuras y desprendimiento de concreto en algunas veredas peatonales y en la base de las barandas metálicas. También, pérdida de recubrimiento y oxidación del acero de refuerzo en las barreras de concreto del viaducto de acceso, muros cubiertos de vegetación, sumideros de drenaje colmatados de basura, entre otros.

La situación evidencia que, en el año 2022, después de la recepción, la entidad no realizó las actividades de mantenimiento, incumpliendo sus obligaciones, relacionadas a la conservación post construcción e inspección de la obra, situación que podrían afectar su vida útil y no brindar seguridad a los usuarios.

La Contraloría recomendó hacer de conocimiento al director ejecutivo de Provias Nacional los resultados del informe, con la finalidad que se adopten las acciones que correspondan para asegurar la conservación del puente Nanay.

El puente Nanay no funciona al 100% de su operatividad, debido a que al inicio del tramo I se han colocado cuatro bloques de concreto distribuidos transversalmente para restringir el libre tránsito de los vehículos pesados y únicamente permitir el paso de vehículos menores.

Los moradores de la comunidad nativa de Santo Tomas, aseguraron que existe descuido en la conservación del puente, asimismo, una falta de cuidado por parte de la población que acude, quienes dejan basura en toda la estructura sin considerar el cuidado a la construcción o al ambiente. (K. Rodriguez)