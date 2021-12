Advierte el Dr. Carlos Coral, infectólogo del hospital Iquitos.

Diresa debe enviar más brigadas al hospital debido a las largas colas que se registran.

Proceso de influenza dura un aproximado de 10 días.

Ayer se apreciaron largas colas para vacunación contra la influenza en el hospital Iquitos. Mientras que en el hospital regional se habían terminado de manera temprana. Igual EsSalud viene gestionando para vacunar a la mayor parte de usuarios que llegan a sus instalaciones. La gripe influenza parece estarse propagando por todo Loreto de manera veloz.

“La influenza es una infección respiratoria aguda ocasionada por un virus, es auto-limitante y tiene una duración de más o menos 10 días. Una incubación de 3 días por lo que el contagio es rápido y ocasiona un cuadro respiratorio leve, moderado o grave.

Se da un tratamiento sintomático; paracetamol, beber abundante líquido, guardar reposo, aislarse para prevenir más contagios. Pasada la crisis el paciente se va recuperando. OJO, No hay que dar corticoides porque eso baja más las defensas” puntualiza Carlos Coral.

Vemos largas colas para vacunación contra la influenza ¿no pueden colocar a más brigadas?

-Este es un hospital de contingencia, tiene su centro de vacunación adentro. Es una caseta con pasillos angostos donde no se puede poner a la gente. La dirección de salud envió un solo puesto de vacunación, pero está viniendo cantidad de personas por lo que es insuficiente, lógicamente la gente protesta. Sugiero que se incremente más personal para que no haya colas grandes.

¿Estando ya con la influenza se pueden vacunar o no?

-La idea es que se vacunen cuando estén sanos.

¿El virus es diferente al del coronavirus?

-Sí. El covid varía en el número de proteínas que tienen las dos enzimas que permiten penetrar hacia la célula y la destruyen. La influenza se presenta de manera estacional, hoy digamos que estamos entrando a “invierno”, entonces baja la temperatura, hay más humedad por las lluvias. Tiene sus variantes genéticas, cambian, hay cientos de combinaciones que hacen que se convierta en patógeno. Eso ha pasado y estamos susceptibles a tener la virosis.

¿Los casos de influenza se han incrementado en los últimos días?

-El 12 de diciembre había unos 50 casos, el día 16 ya se contaba con 135 casos y ahora tenemos unos 450 casos febriles. La vacuna de la influenza tiene una protección de un año. Algunos creen que al vacunarse ya están protegidos para toda la vida y no es así.

La infección se ha ido caracterizando por pacientes con fiebre, tos intensa, con intenso escozor, comezón o picazón en la garganta. Así como cierta dificultad respiratoria, dolor en el pecho y espalda. En algunos con dolor de cabeza y diarrea. La mayoría llega con un cuadro de tipo congestivo.