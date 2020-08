Agentes de Trata de Personas capturan a fémina de 41 años de edad involucrada en la compra-venta de menor de 26 días de nacido

Dos personas también fueron capturadas en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Lima – Callao, por su presunta implicancia en el delito contra la libertad en la modalidad de Trata de Personas.

Policías del Área de Investigación de Trata de Personas de la IV Macro Región Policial Loreto, ejecutaron el denominado operativo “Fortaleza 2020” con resultado positivo para la detención de Tania Reátegui Lomas (41) por su presunta participación en el delito señalado.

La información policial refiere que, Leyla Orfith Panduro de los Ángeles (18), madre del menor agraviado de iniciales A. C. P. de 26 días de nacido; interpuso una denuncia en la unidad policial en referencia, tras haber sido motivada durante el proceso de gestación para entregar en adopción a su menor hijo.

Siendo aún menor de edad Panduro de los Ángeles, luego de quedar embarazada, habría publicitado dar en adopción al que nacería; siendo contactada vía Facebook por una persona que se identificó como “ Jossy”, la misma que mostró interés en la “adopción”, manifestándole que en Iquitos tenía una hermana identificada únicamente como “Evelyn” quien la apoyaría durante el embarazo hasta el nacimiento, haciéndose cargo del cuidado del menor, hasta lograr viajar a la ciudad de Lima con la finalidad de reunirse con los supuestos “padres adoptivos”.

Del mismo modo, la madre denunciante informó a los agentes policiales que las personas implicadas en este caso, le habían facilitado dos pasajes en avión para viajar con destino a la ciudad de Lima, el día 14 de agosto a las 4 de la tarde en la aerolínea Star Perú.

De inmediato, los agentes especializados iniciaron el operativo policial en las instalaciones del hall principal del Aeropuerto Internacional Francisco Secada Vigneta de Iquitos, logrando intervenir a Tania Reátegui Lomas (41), involucrada presuntamente en el delito contra la libertad en la modalidad de Trata de Personas con la finalidad de compra-venta de niños en agravio del menor de iniciales A. C. P. de 26 días de nacido, en circunstancias que intentaban ingresar a la zona de embarque para viajar a la ciudad de Lima. Como parte de la intervención los agentes policiales procedieron al registro de la mujer intervenida, encontrando entre sus pertenencias gran cantidad de prendas de vestir de recién nacido; un equipo celular marca Huawei, documentos personales y la suma de 77 soles 50 céntimos, procediendo a la incautación de estos últimos para ser anexadas a las diligencias respectivas conforme a ley.

En tanto, la fémina intervenida y el menor agraviado fueron sometidos al reconocimiento médico legal, menor que fue puesto a disposición de la unidad de protección especial.

TRATA DE PERSONAS DE LIMA TAMBIEN CAPTURÓ A DOS PERSONAS IMPLICADAS

Tras las coordinaciones efectuadas los agentes de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Lima y ante las diligencias de investigación iniciadas con participación del representante del Ministerio Público de la Fiscalía de Trata de Personas de Iquitos, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Lima – Callao, fueron intervenidos Carmen Lucía Rengifo Sánchez (31) y Deivis Joel Cabezudo Manrique (32), implicados en el evidente delito investigado en agravio del menor de 26 días de nacido, hecho que fue comunicado al fiscal a cargo de la investigación, quien dispuso el traslado de los detenidos hasta la ciudad de Iquitos en mérito al principio de unidad de investigación iniciada.

Se destaca que en las próximas horas las personas detenidas, serían trasladados hasta la ciudad de Iquitos, para ser sometidos a un intenso interrogatorio. (C. Ampuero)