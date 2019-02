Después de años la tercera fiscalía penal hizo su acusación ante el IV Juzgado de Investigación Preparatoria.

Así se pudo conocer a través de un informe del Instituto de Estudios Forestales & Ambientales. La fiscalía hizo su acusación contra ex funcionarios de la empresa “Cacao del Perú Norte SAC”, la misma que después cambió su razón social a “Tamshi SAC”; por el presunto delito de usurpación agravada.

La fiscalía penal corporativa de Maynas formuló requerimiento acusatorio al 4to. Juzgado de investigación preparatoria respecto al caso 2506014508-2014-745-0 contra Ernesto Vega Delgado y Jhovani Cubas Ramírez, ambos trabajadores de la empresa por la presunta comisión del delito de usurpación agravada.

Esto en agravio de 5 agricultores de Tamshiyacu, la fiscalía señaló que los denunciantes concluyen que está acreditado que las actividades de deforestación realizadas por parte de la empresa Cacao Perú del Norte, gerentes y operarios, no solo deforestaba en lotes de propiedad de la empresa, sino en lotes privados de manera abusiva, arbitraria.

La fiscalía ha solicitado al juzgado 7 años de pena privativa de la libertad para los acusados, más una multa de 50 UIT. Hoy se conoce que en respuesta a las acusaciones hechas por la fiscalía, la empresa con nueva razón social vendría generando represalias, amedrentamiento contra los denunciantes, contra los que se resisten a vender terrenos y contra los que cuestionan el mal accionar de la empresa ahora denunciada.

Por lo que ya han comunicado al ministerio del interior y al ministerio público, a fin que accionen contra la empresa para que dejen de lado esas represalias, que no solo son de ahora.