Exigen aumento salarial en tramos

Trabajadores administrativos de la Corte Superior de Justicia de Loreto cumplen hoy su segundo día de paro de 48 horas a nivel nacional. Las labores se paralizaron desde ayer en el Poder Judicial debido a la acción de lucha emprendida contra el gobierno central.

Entre sus reclamos, figura como uno de los principales el aumento salarial en tramos y la eliminación del Contrato Administrativo de Servicio (CAS).

“Nosotros en diciembre del año 2016 hemos suspendido la huelga nacional porque hubo un acta donde se iban a cumplir los acuerdos pero han pasado ocho meses y el gobierno y nuestra institución no cumplen.

Este 31 de agosto se cierra el presupuesto y no vemos solución a lo ofrecido, de esa manera las 32 bases a nivel nacional es que hemos realizado un paro total. Nos han ofrecido la escala remunerativa, la exclusión de la ley Servir, pero como no hay nada nos vemos en la obligación de salir a las calles para hacer sentir nuestra indignación.

Ha aumentado el sueldo a los magistrados más no a los trabajadores judiciales, es por eso que nuevamente estamos en pie de lucha. Ya hubo un paro de 24 horas, ahora es de 48, si no cumplen será de 72 y así hasta llegar a la huelga indefinida”, expresó Alfredo Camán, secretario general del sindicato de trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Loreto.

Ayer los trabajadores sol realizaron un plantón en el frontis de la Corte de Loreto, para hoy tendrán una movilización.

(Gonzalo López)