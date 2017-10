Los hospitales están colmados de muchos necesitados.

Hay muchos casos que conmueven hasta las lágrimas no solo por el dolor que pasa el enfermo y la familia que generalmente son de escasos recursos, sino por la impotencia de poder hacer poco y por aceptar la realidad de que solo se puede aliviar el dolor más es difícil, y esto último es un consuelo para la Asociación Dios es Bueno, que entrega esperanza, alegría y todo lo que puede.

Cuando conocimos a Cesiah Dévora Vega y Daniel Sifuentes, bachiller en Nutrición y estudiante de Ecología, respectivamente, recobramos la esperanza de que así como ellos existirían muchas gentes que se preocupan por su prójimo y dedican una parte de su tiempo libre a gestionar soluciones para niños enfermos, principalmente.

Los conocimos en el Centro de Salud de Bellavista Nanay cargando bolsas con pañales, trapitos húmedos y leche que habían conseguido para un pacientito que conocieron hace un año cuando fue operado en el Hospital Iquitos. Desde entonces no se han perdido de vista para juntos aliviar la necesidad, las penas y sobretodo inyectar esperanza con una sonrisa de fe.

Así como Cesiah y Daniel que son esposos, otras personas encontramos que se dedican a este tipo de labor, pero que prefieren el anonimato que es una decisión que se respeta, pero desde acá les expresamos a todos nuestra admiración, y quienes se hacen visibles de la noble tarea que realizan sean la cara para afirmar que si se suma mucha gente, el dolor de los niños y adultos enfermos en los hospitales será menor.

Los jóvenes la “Asociación Dios es Bueno” nos dicen que hace un mes han formalizado su organización e invitan a todas las personas que deseen integrar para seguir haciendo obra social, que para hacer el bien no se necesita ser acaudalados, basta la voluntad de gestión justamente para tocar los corazones de mucha gente que por sensibilidad y respuesta divina ayudarán a ayudar. Con Csiah pueden comunicarse al celular Nº 931761047.

(Diana LM.)