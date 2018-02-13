EDICTO
POR ESTE EDICTO SE EMPLAZA A LAS PERSONAS DE: JUAN BAUTISTA DAHUA GARCIA Y TERESA DE JESUS MONTOYA VARGAS, O A SUS POSIBLES SUCESORES; PARA QUE CONCURRAN ANTE MI OFICIO NOTARIAL SITO EN AV. FREYRE 1850 PUNCHANA-MAYNAS-LORETO, CON EL OBJETO DE QUE HAGAN VALER SU DERECHO EN EL PROCESO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, INICIADO POR DOÑA FLOR DE MARIA CANAYO MONTOYA, RESPECTO DEL PREDIO UBICADO REGISTRALMENTE EN EL PUEBLO JOVEN AGRUPAMIENTO DE VIVIENDAS TENIENTE MANUEL CLAVERO MZ. “V” LOTE 3 ETAPA PRIMERA, DEL DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº P12020129 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LORETO, APARECIENDO LOS EMPLAZADOS COMO TITULARES REGISTRALES. LO QUE SE PUBLICA CONFORME A LEY.- PUNCHANA, 03 DE FEBRERO DEL 2018.
JORGE I. CAVIDES LUNA
Abogado – Notario de Maynas – Loreto
V-3 (13, 19, 23)/F.2133
S/ 60.00