Hombre no contaba con seguro ni con equipo de protección personal

Santiago Aspajo Gálvez (41), un padre de familia quien trabaja en la ladrillera “El Bambino”, denunció un presunto abuso laboral por parte del dueño de esta empresa, quien le habría obligado a seguir trabajando a pesar que el hombre le dijo que estaba mal de salud.

Según refiere Aspajo, el viene trabajando en dicho lugar hace seis años, pero hace un mes, empezó a presentar algunos síntomas de asfixia y cansancio, por lo que decidió pedir permiso, pero no le dieron.

Así que siguió trabajando en la quema de ladrillos, tanto en la mañana como en las noches, por 35 soles diarios. A medida que los días pasaban, la salud del hombre se empeoraba, esta vez, los brazos, piernas y casi todo el cuerpo empezó a hincharse, lo cual le dificultó a seguir laborando y tuvo que salir del trabajo.

Ahora este padre de familia se encuentra postrado, sin poder moverse, con mucho dolor, a pesar que cuenta con el SIS, esto no cubre las medicinas que le están pidiendo. Santiago dijo que nunca estuvo en planilla, que no cuenta con un seguro por parte de la ladrillera y que su trabajo era más de 8 horas. Nunca tuvo un equipo de protección personal (EEP) para protegerse del trabajo que realizaba. Sus compañeros de labores también pasan por la misma situación.

Es por esta razón que este hombre viene exigiendo el apoyo de las personas de buen corazón y en especial de don Mauro Ruiz, quien es el dueño de la ladrillera donde trabaja, para que le apoyen con las medicinas que el caso amerita, ya que no tiene los recursos para comprarlas. Santiago Aspajo se encuentra en su domicilio ubicado en las esquinas de la carretera Santa Clara con el asentamiento humano Simón Bolívar, en el distrito de San Juan Bautista.

(C. Ampuero)