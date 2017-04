Se busca mejorar las condiciones de conservación ambiental y sociocultural transfronterizas

Se denomina: “Sistemas de Conservación de áreas protegidas y conocimiento local indígena en la cuenca Putumayo Perú- Colombia”

La cuenca del Putumayo, frontera entre los países de Perú y Colombia es poseedora de una riqueza en biodiversidad y cultura por los territorios y poblaciones indígenas que lo habitan, así como las áreas naturales protegidas.

Ambos países han trabajado un plan de integración e intercambio cultural entre las comunidades para trabajar los retos comunes orientados a fortalecer los canales de comunicación abordando la cuenca como un gran paisaje y no como un conjunto de áreas protegidas inconexas. Para ello el IBC (Instituto del Bien Común) ha liderado los esfuerzos en Perú para la creación de un mosaico de derecho de uso y cuidado del gran paisaje Putumayo-Amazonas.

En este contexto, del 24 al 28 de abril, la ciudad de Iquitos será sede del Encuentro Binacional “Sistemas de Conservación de áreas protegidas y conocimiento local indígena en la cuenca Putumayo Perú-Colombia”, que reunirá líderes indígenas, autoridades ambientales de Perú y Colombia.

Este Encuentro es organizado por El Instituto del Bien Común (IBC), The Field Museum de Chicago, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y La Sociedad Zoológica de Frankfurt en coordinación con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), con el apoyo financiero de la Fundación Moore y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).El evento tendrá como escenario el auditorio “Río Amazonas” del Hotel Victoria Regia, ubicado en calle Ricardo Palma 252-Iquitos, busca promover el diálogo binacional entre entidades gubernamentales, pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales de Perú y Colombia, para mejorar las condiciones de conservación ambiental y sociocultural transfronterizas de la cuenca del Putumayo, mediante un análisis situacional binacional, también se elaborará un plan de acción a corto y mediano plazo entre Gobierno, autoridades indígenas y sociedad civil que permita avanzar en prioridades comunes a través de casos piloto en el terreno.

En el marco de estas actividades, el jueves 27 de abril, se realizará la presentación del libro N° 28 Inventario Rápido Biológico y Social “Medio Putumayo-Algodón”. Los resultados de este inventario, constituyen una herramienta indispensable para orientar las mejores alternativas de manejo y conservación para esta importante zona, motivar el diálogo entre el Estado y las poblaciones locales, así como para fortalecer la gobernanza ambiental transfronteriza entre Perú y Colombia.

Este Encuentro Binacional dará como resultado acuerdos de estrategias y compromisos conjuntos entre las áreas protegidas, las organizaciones indígenas, los representantes de ONG y otras instituciones de gobierno de Perú y Colombia que fortalezcan la gestión de este corredor de conservación importante para el mundo entero. (Diana LM.)