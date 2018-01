En el despacho de la Prefectura de Loreto.

Sindicato de Construcción Civil señala que se trató de un mal entendido.

Una carta dirigida a la dirección general del vice ministerio de orden interno del Ministerio del Interior, donde acusaban a la prefecta de Loreto, Lic. Carmen Núñez Rengifo, de estar intercediendo “a favor de un seudo sindicato de construcción civil”, fue tratado el jueves al medio día en el despacho prefectural.

La prefecta, reunida con los dirigentes del Sindicato de Construcción Civil- CGTP Loreto, explicó que como autoridad está en la obligación de atender las solicitudes de garantías personales de los ciudadanos que lo solicitan, sea de una agrupación o de otra, sin discriminar a nadie, y más bien exhortó a que los grupos enfrentados conversen y lleven una relación armónica y de respeto.

Uno de los dirigentes de construcción civil, expuso ante la autoridad que no le sería posible reunirse frente a frente con alguien que le ha agredido amenazándole con una pistola, en referencia a un grupo de personas que también pugnan por puestos de obreros en las obras públicas, como es el caso del hospital Iquitos.

El problema es que dos grupos: uno del formalizado Sindicato de Construcción Civil y otro al que llaman “seudo” tienen ciertos desencuentros al exigir cupos laborales, y los segundos han solicitado garantías para sus vidas en la Prefectura, a lo que la autoridad como es su responsabilidad, dio trámite, como para cualquier ciudadano.

La prefecta no pudo conseguir que se concretara una reunión entre los dos grupos y lo que sí dejó en claro es que no tiene ninguna participación en el tema de cupos laborales, y que cumple sus funciones en el marco de las normativas legales.

Al finalizar la reunión firmaron un Acta de Diálogo los miembros del Sindicato de Construcción Civil de Loreto, la prefecta Carmen Núñez, el gerente de Infraestructura del Gore Loreto Ing. José Rojas Panta y asesores legales. Entre los dirigentes estaban Eleuterio Debernardi Celis, Reynaldo Tuanama Huaymana, Darvin Hidalgo Tamani, Marcial Manuyama y Jorge Maraví.

En el acuerdo número dos, deslindan la acusación realizado hacia la prefecta Núñez, que la aseveración no corresponde a la verdad, “toda vez que la señora prefecta nunca ha tenido participación alguna en los hechos referidos a la mano de obra… se trató de un mal entendido… y que en su oportunidad harán llegar a su representación nacional sindical haciendo la aclaración”, y que la autoridad mencionada no tiene “ningún interés en la construcción de la obra del hospital Iquitos”.

(Diana López M.)