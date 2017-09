Se comprometió a gestionar viviendas para damnificados.

La congresista Patricia Donayre Pasquel, visitó El Estrecho, capital de la provincia del Putumayo, con la finalidad de constatar la situación en la que se encuentran los pobladores afectados por la erosión del río Putumayo hace tres meses atrás.

La parlamentaria dijo que era necesaria una intervención del Ministerio de Vivienda pues existen 141 familias que lo perdieron todo y se han quedado sin terreno para construir sus viviendas, ya que la zona erosionada no reúne las garantías para que sigan habitando.

Es por ello que destacó la preocupación del alcalde provincial, Segundo Julca Ramos, quien dispuso de terrenos para proceder a construir las nuevas viviendas así como el nuevo mercado de EL Estrecho que también quedó destruido por el deslizamiento de tierra.

Donayre se reunió con el alcalde provincial para coordinar acciones en favor de esta población alejada de la región Loreto ya que a pesar de haber transcurrido varios meses, los afectados no reciben la ayuda prometida.

“En realidad hemos hecho una gestión con el Ministerio de Vivienda, el Ministro se ha manifestado muy preocupado por esta situación que no se soluciona desde el mes de junio y ha dispuesto que funcionarios del Ministerio me acompañen para ver in situ cual es la problemática y cuáles son los mecanismos de solución. Ya se ha identificado el problema, se ha visto los terrenos donde se construirían las nuevas viviendas para trasladar a esta población que ha sido damnificada por este derrumbe y esperamos que en la brevedad del caso, se puedan restituirles sus viviendas con material de la zona como corresponde. Esto va a demorar un poquito, no todo es muy rápido, lo primero es que tiene que analizarse por parte de los funcionarios del ministerio, cuál sería el procedimiento para efectuar la reconstrucción y supongo que tomará unos meses más y esperemos que en diciembre podamos pues venir a inaugurar las viviendas de esta gente que ha sido damnificada. Escuchado a la población, aparte de este tema, hay temas también vinculados al sector salud, a la necesidad de médicos, de incentivar que vengan médicos para atender acá a la población, de los transportes que se necesitan para trasladar a los enfermos. Están a una gran distancia, ellos necesitan que vuelvan los vuelos subsidiados, cobrando sumas un poco menores para poder ser más accesibles y también las ambulancias móviles que son tan indispensables en esta zona”, precisó la legisladora. (C. Ampuero)