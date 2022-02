Carmen Núñez, gerente de la Asociación de Armadores Navieros y Fluviales de las Actividades Afines de Loreto



El pasado 21 de enero del 2022 la Autoridad Portuaria Nacional (APN) dispuso el cobro por despacho y recepción de naves por 240.27 y 241.14 soles respectivamente; disposición dirigida a toda embarcación menor de 500 unidades de arqueo bruto, es decir, deslizadores, ‘peque peques’ y embarcaciones artesanales que arriben o zarpen del puerto de Iquitos.

Ante ello, la Asociación de Armadores Navieros y Fluviales de las Actividades Afines de Loreto (AARMAN) se pronunció en rechazo contra esta norma. Así lo señaló Carmen Núñez, gerente general y apoderada legal en representación de AARMAN.

Núñez aseguró que su gremio ha iniciado una “lucha frontal” contra los funcionarios de la APN ante lo que considera un atentado contra la economía loretana y el medio de transporte de miles de pobladores en todo el territorio regional. Explicó que ante las altas tasas de peaje, las embarcaciones e verán obligadas a subir sus precios y por ende, el precio de los productos de primera necesidad para el poblador amazónico subirá inexorablemente.

“En un viaje redondo entre nauta y Yurimaguas, por cada embarcación se tiene que pagar ahora la cantidad aproximada de 1,000 soles; este sobrecosto será trasladado a los pasajeros que viajan en los poblados de la región Loreto”, declaró

Asimismo, tildó a la medida de centralista, pues refirió que está pensada en el comercio marítimo y no en la realidad de los pobladores loretanos que construyen sus embarcaciones muchas veces con sus propias manos.

“Esta ley paga un buque de 50 mil toneladas que trae comercio exterior en la costa, no es posible que nos discrimen de esta manera, que nos apliquen esta ley cuando nosotros no hacemos comercio exterior. En Loreto, una sola nave pagará ahora 48 mil soles al año. Van a subir los precios de los productos, van a quebrar empresas, está en riesgo nuestra comida y trabajo”, declaró la dirigente.

(A. Padilla)