Expresó el congresista Jorge Meléndez, en el foro que él convocó sobre la matriz energética para la región

Actividad en la que estuvo presente el ministro de energía y minas, Francisco Ísmodes. Ministro quien agradeció la invitación y habló algo respecto al problema de la falta de energía sostenida en Loreto.

“Para nosotros está claro como ministerio de energía y minas que se debe encontrar una solución definitiva e integral para la región. Una región importante en recursos naturales, una región que es la única que no está ahora interconectada al sistema eléctrico nacional.

En esa línea el ministerio ha venido trabajando con Electro Oriente para buscar la mejor vía a fin de encontrar soluciones al tema. Durante estos años han sido labores de ir resolviendo problemas puntuales. Aún hay muchas cosas por hacer, sin duda el ministerio está avanzando en esa línea para una solución integral de la energía en Loreto” dijo el ministro.

Por su parte el congresista Jorge Meléndez, habló claro respecto a que por la falta de una interconexión energética es que en Iquitos el servicio de Internet era el más lento de todo el país.

“Acá el Internet es el más lento de todo el país y ahora ustedes lo deben estar notando seguramente. Ante la falta de energía eléctrica hoy día nos reunimos para plantear una solución definitiva al problema que tiene Loreto.

Hay lugares desde donde se puede generar energía, está la posibilidad de la interconexión al Sein vía el proyecto que hoy en día lamentablemente no se ha podido solucionar (Isolux).

La empresa GenRent se construyó como una planta de reserva fría que entraría a tallar en el 2019, sin embargo, por temas diversos la empresa ahora está asumiendo el suministro de la energía para Electro Oriente.

Esperamos que se plantee una solución definitiva al problema de la falta de energía para los pueblos. Es increíble que haya comunidades nativas (San Lorenzo) en donde se concentra la actividad petrolera que no cuenten con energía sostenida. Una paradoja” expresó entre otros puntos el parlamentario Meléndez Celis.