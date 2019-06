Tío, primo y “Casculo” secuestraron a niño Elmercito por orden de su madre

Lesther contó con lujo de detalles lo que pasó con Elmer a la policía

Ayer a las 5 de la tarde, Lesther Huayamba Chota, dio su manifestación a la policía y contó detalles del secuestro y muerte de su sobrino Elmercito.

Puede usted señalar ¿Qué actividad realizó el día miércoles y jueves 9?

“Aproximadamente a las 9 de la mañana del miércoles encontré a mi tía Arlene, quien en realidad es mi prima, le digo tía porque es mi mayor, la encontré en Violeta Correa, hacia un puente, primero estábamos caminando por el lado de la pista y bajamos, en esas circunstancias, allí me dice para ir a la calle Óscar Iván en la noche, porque deseaba conversar conmigo”, señaló

“Me fui a las 7 de la noche y nos encontramos, y ella me dice “No quieres hacer un trabajo? te voy a dar 500 soles, quiero que le escondas por dos días a tu primo Elmercito”, yo primero moví la cabeza, ella me dijo no va a pasar nada, busca por ahí a tus amigos. Fui por Las Colinas y allí me encontré a Casculo, eran como las 8 de la noche, y ahí le dije si podía hacer un secuestro, y Casculo me dijo “Ya, yo estoy en todas”. Acordamos vernos a las 5 de la tarde del día siguiente. El día jueves 9 de mayo a las 2 de la tarde me encontré con Velson Martín Gastón Chota, él caminaba por la plaza de Las Colinas, le dije que estaba planeando esconder a mi sobrino. Entonces me dijo voy a buscar un motokar. Y llegó en un motokar y estábamos sentados al costado de un lavadero. Antes de ello llame a mi tía y ella me comentó por donde regresa el niño y a qué hora”, dijo.

“Compramos una gaseosa, ahí estábamos esperando que salgan los colegiales. Es ahí cuando Casculo me dijo préstame tu gorra para que no me reconozca, fuimos caminando despacito por la posta, por ahí estaba bajando mi primo Elmercito junto a niño. Casculo estaba un poco más adelante que yo, yo me acerco a Elmer, y le dije tu mamá me dijo para ir a Nanay, el me siguió y subimos al vehículo, yo me puse al costado, Elmer en el medio, a quien le dije yo me voy a bajar y voy a esperar a otro pata. Elmer se quiso bajar, Casculo le dijo tu mamá te está esperando allá y Velson prende el motokar y se van. Luego yo me fui y agarre un colectivo hacia Nanay y me bajé en Essalud, y de allí me fui caminando al cuarto de Velson en Masusa. Y ahí estaban conversando en el pasadizo de la habitación Velson y Casculo. El niño estaba sentado en la cama. Luego a las 8 de la noche me fui a llamar a su mamá, es ahí donde le dije, ya está hecho, ella me dijo dónde, le dije por Masusa, ahí ella me dijo vamos hacer lo siguiente, revisa la mochila de tu primo, ahí hay un cuaderno, ahí hay un número, a ese número me vas a llamar y me vas a pedir la plata, yo te diré cuando lo vas hacer, no me llames a mi número, espera deja nomás.

(C. Ampuero)