Como se recuerda, el pasado miércoles a las 5 con 30 de la tarde ocurrió un asalto a la comisaría de la localidad Puerto Amelia, en el distrito del Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla; acontecimiento que dejó un policía gravemente herido y con un disparo en el rostro. En ese contexto, el sub prefecto del Yavarí, Juan Carlos Gonzáles, expresó que la situación en cuanto a seguridad ciudadana es sumamente preocupante en la zona fronteriza.

La autoridad señaló que los puntos de control en la zona de frontera carecen de personal y equipos para combatir a la delincuencia, la cual saca amplia ventaja a favor de los grupos delictivos que ejercen su voluntad en territorio nacional. Tal es así que no es novedad que efectivos policiales salgan heridos de la zona.

“Los puestos de vigilancia están abandonados o con muy poco personal. Y muy mal ubicados, además no cuentan con chalupa ni con nada, los policías están muy mal equipados”, declaró Gonzales.

Asimismo, para el sub prefecto, a este problema se le suma la ausencia del Estado en la frontera. Agregó que el gobierno nacional no ha respondido ninguno de los documentos que las autoridades de la provincia han enviado solicitando apoyo. “El Estado no nos hace caso”, manifestó.

Finalmente, el funcionario exhortó al presidente de la República, al gobierno regional y al general de la macro región policial a visitar el distrito y evidenciar la necesidad y estadod e abandono en el que se encuentran, pues afirma que viven en un lugar donde predominan las organizaciones criminales.

(A. Padilla)