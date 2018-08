Abraham Junior Núñez García, gerente de Obras de Maynas, sobre reinicio de proyecto de vías.

Respecto al mejoramiento de Vías de la ciudad de Iquitos, que como se hizo público se ha resuelto el contrato a petición de la empresa contratista y que luego de una medida cautelar consentida y luego anulada, queda saber el rumbo que va seguir el término de las obras inconclusas en las calles.

El gerente de Obras e Infraestructura de la municipalidad provincial de Maynas, Abraham Junior Núñez García, informó en relación a la ruta documentaria que sigue a este caso. “Lo que la municipalidad viene haciendo hasta la fecha es terminar con la constatación física de la obra, para de esa manera poder determinar los saldos, en cuanto a lo que falta ejecutar y lo que la empresa realmente ha ejecutado hasta la fecha”.

Siguió informando que “posterior a eso la municipalidad ya ha ejecutado el expediente de saldo de obra y de acuerdo a ley, lo que correspondería sería esperar a los demás postores que participaron en el procedimiento de selección el año 2016, para que ellos presenten sus ofertas y puedan continuar con el saldo de obra”.

Núñez García, aseguró que “en la actualidad la municipalidad ya notificó a los dos postores el expediente de saldo, esperando la presentación de sus ofertas, y se da un plazo que dice la norma que es de cinco días, y que vence este viernes. Y en base a eso definir con cuál de las empresas que participaron en el proceso son las que van a ejecutar el salo de obra”.

Indicó también que “solamente están consideradas en el salo de obras las calles que faltan terminar, las que están abiertas. Ya no están consideradas las calles que no se han aperturado porque la población ha manifestado su incomodidad y la no necesidad de continuar con ese sector o sobrante”.

Precisó que hasta el miércoles de la próxima semana “ya tendríamos respuesta si es que tenemos la nueva empresa que va continuar con la obra o no. En base a esa respuesta la municipalidad tendrá que tomar acciones legales que la ley misma lo permite, para poder continuar con la obra”. (Diana López M.)