Siguen pasando los meses y nadie soluciona paralización de colegio “Rosa Agustina Donayre de Morey”

Ministerio público debe dar celeridad a las investigaciones ya que cuenta con informe 10106-2020 de Contraloría de la República.

Ing. Eddy Ruiz Zárate, ex gerente de infraestructura del gobierno regional, tiene mucho de responsabilidad en el desorden de la mencionada obra.



Él cree que, solo con renunciar, se ha podido lavar las manos del tremendo perjuicio generado en contra de la millonaria obra (34 millones de soles) de mejoramiento de las instalaciones del colegio “Rosa Agustina” ubicado por la calle Putumayo.

La fiscalía anticorrupción no debe permitirlo y debe dar celeridad a las investigaciones abiertas por la obra inconclusa a fin que se llegue a un juicio oral y así el poder judicial pueda sancionar a los responsables.

La investigación no debe ser difícil y larga ya que cuentan con un informe completo de la Contraloría Regional que desarrolló un meticuloso trabajo el pasado mes de noviembre 2020, exponiendo desde diciembre 2020 al gobernador Ochoa Sosa, las situaciones graves encontradas en torno a la millonaria obra. Empezando por las Cartas Fianza que no estaban autorizadas por la SBS.

En uno de los párrafos del amplio informe, se ve que Contraloría deja constancia que al ser consultados los funcionarios de la gerencia regional de infraestructura sobre las razones por las que aceptaron como válidas las garantías emitidas por la Cooperativa RONDESA, les refirieron en forma verbal que a diciembre de 2019 dicha cooperativa sí figuraba como habilitada para emitir cartas fianza en el reporte de la SBS.

Sin embargo, en ningún caso el reporte que mencionaron fue presentado físicamente, ni se ha corroborado dicha afirmación con documento alguno. La comisión de investigación verificó que ninguna de las Cartas Fianza (originales y renovadas) que se mencionan en los párrafos y cuadros precedentes ha sido derivada a la oficina ejecutiva de Tesorería del gobierno regional de Loreto para su custodia conforme a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería.

“Al respecto se ha obtenido copia del oficio 562-2020-GRL-ORA-OET del 25 de noviembre de 2020. Con el cual. El jefe de la oficina ejecutiva de Tesorería reitera al gerente regional de infraestructura Ing. EDDY RUIZ ZÁRATE, un pedido de información sobre la situación de las Carta Fianza entre las que se encuentran las correspondientes a la obra objeto de la Visita de control (colegio Rosa Agustina), aseverando que dichos documentos Valorados NO ingresaron a la oficina ejecutiva de Tesorería para su CUSTODIA, el cual se desconoce su trámite administrativo (sic)”.

También puntualizan en el importante informe de control firmado por el Contralor regional Ing. Roy James Salazar Caballero, que NO se obtuvo acceso a revisar las Carta Fianza tanto de Fiel Cumplimiento como de Adelanto Directo bajo custodia, puesto que Tesorería NO las tienen físicamente en custodia.

Dicha oficina cursó oficio a la oficina de infraestructura cuyo jefe era el Ing. Civil Eddy Ruiz Zárate; solicitando que le envíen los documentos sobre el tema. Pedido al que nunca respondió Ruiz Zárate.

Contraloría regional en un trabajo exhaustivo ya había previsto la realidad sobre las Cartas Fianza a favor del gobierno regional de Loreto emitidas por la cooperativa de ahorro y crédito RONDESA, que NO estaba autorizada por la superintendencia de banca, seguros y AFP, indicando que esa irregularidad afectaría grandemente los intereses del gobierno regional, del colegio, ante eventuales contingencias, como las que ahora ya conocen todos.

Contraloría también detectó que los funcionarios que habían dado algunos datos, faltaron a la verdad en cuanto a que el 2019 la cooperativa sí estaba autorizada para emitir las cartas fianza. Precisando lo siguiente:

“La SBS mantiene en su portal web una relación actualizada sobre qué cooperativas son las autorizadas para poder emitir cartas fianza, con la finalidad que las entidades verifiquen si determinada cooperativa cuenta con autorización o cumple con lo señalado en las normativas sectoriales correspondientes relacionadas a la emisión de Cartas Fianza y EN DICHA RELACIÓN NO FIGURA LA COOPERATIVA RONDESA”.

Los funcionarios que aceptaron todo eso, no podrán escaparse fácilmente de las investigaciones ya que claramente en las Bases Integradas se expresaba de manera clara la advertencia que los funcionarios de las Entidades NO deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en la normativa. Indicando detalladamente los aspectos a tomar en cuenta para verificar la Clasificación de Riesgo de las empresas, reiterando que son los funcionarios competentes quienes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

Por varias irregularidades advertidas es que Contraloría Regional, anunció desde fines del año 2020 que éstas afectarían la continuidad del proceso (tal como ha ocurrido con una paralización), así como el resultado o logro de los objetivos de la obra en mención.

Finalmente, en el amplio informe, también se aprecia lo que contraloría advierte respecto a la corrosión de varillas de acero de construcción por el inadecuado almacenamiento. Así como los residuos regados por todos lados, que podrían generar riesgo de accidentes.