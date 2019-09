“Si gobierno regional no nivela incentivos laborales, iremos a paro de 48 horas”

Expresó Agustín Novoa, secretario del Sindicato de la Dirección de la Producción.

Antes que se impulse el paro regional de 48 horas de la CGTP, la dirección de la producción ya evaluaba uno en protesta a la falta de nivelación de incentivos con los trabajadores de la sede del gobierno regional. Luego se truncó y los trabajadores se molestaron con el secretario del sindicato, tildándolo incluso de “traidor” por no haber implementado el paro.

Agustín Novoa, explica sus razones y adelantó, ahora sí, que si el gobierno regional no resuelve ese problema, se irán al esperado paro de la Direpro.

“Nosotros conversamos con la directiva y acordamos que se avecinaba el paro nacional de 48 horas de la CGTP y hacer otro paro de 48 horas en Direpro serían 4 días y eso era cansar a los trabajadores.

Pese a ello, estamos haciendo ver nuestros pedidos al gobierno regional para que nos atiendan con nuestros incentivos laborales en igualdad de condiciones y derechos tal como ganan los trabajadores de la sede.

Se necesitan solo 60 mil soles para nivelar a 96 trabajadores. Deben nivelarnos porque es un derecho. El incentivo laboral de un técnico de Direpro es de 950 soles, mientras que los técnicos de la sede central ganan 1,525 soles. No es dable que un profesional de Direpro gane 1,100 soles y un profesional de la sede 1,760 de incentivo. Hay una diferencia sustancial.

Esperamos que el gobernador nos escuche o de lo contrario implementaremos una medida enérgica para que seamos atendidos en nuestras demandas. Ya no aguantamos más, el costo de vida en Iquitos es caro. Estamos siendo discriminados, no hay igualdad en los pagos de incentivos”, concluyó Novoa.