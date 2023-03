Por el presunto delito de abuso de autoridad.



La denuncia contra el investigado Kelvin Corimanya, fue interpuesta por el secretario del Sute/Maynas, James Acuña Flores, ante la primera fiscalía penal de Maynas que despacha la fiscal Sonia Quiroz.

El denunciante señala que el pasado 6 de septiembre de 2022, la gerencia de educación emitió la resolución gerencial regional 002256-2022- grl ggr-grel-g- que resolvió: “Reconocer a los representantes del Sute- Maynas, ante el directorio del Sub Cafae, como el encargado de recibir las cotizaciones del Sute Maynas, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2022.

Entendiéndose que el Sute Maynas estaba con una comisión transitoria, “la cual ejerce funciones temporales, hasta las próximas elecciones internas”. Sin embargo, el denunciante refiere que fue elegido como secretario general del Sute Maynas, mediante elecciones generales que se llevaron a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2022.

Fue en la convención regional del Sute Maynas, el evento estuvo presidido por el señor Sergio Ríos Sánchez, resultando elegido el Prof. James Acuña Flores. Reconocido por el acto sub directoral 121-2022. Sergio Ríos dispuso el recurso de nulidad contra la resolución de la gerencia regional 002256-2022. Siendo concedida y declarándose la nulidad por el superior mediante resolución gerencial regional 750-2022.

Agrega la denuncia que el 4 de enero 2023, James Acuña, puso de conocimiento a los representantes del Sute, ante el Sub Cafae, a fin que los reconozcan ante esa entidad. Pero hasta la fecha no resuelven ninguno de los escritos. Tampoco se les ha considerado ante el Sub Cafae, a fin que asuman las acciones que les correspondan.

Siendo que el gerente Kelvin Corimanya, pese a la solicitud hecha, no resolvió. “Es más, entregó las cotizaciones en enero del 2023 a Kelly Macedo Tenazoa, sin que tenga documentos que le autorice el cobro o recepción del cheque de las cotizaciones”, dice Acuña.

Por lo que la fiscalía viene citando a los denunciantes y denunciados. Para el próximo 27 de marzo a las 9 am le corresponde asistir a James Acuña Flores. A las 9. 30 am a Sergio Ríos Sánchez. Para el día 28 de marzo a las 10: 30 am al gerente regional de educación Kelvin Corimanya. Y Almendra Yarame Montoya, tiene que asistir el 28 de marzo a las 11:30 am.