Merecido y especial homenaje rindió la Corte Superior de Justicia de Loreto al señor juez, Javier Rolando Acevedo Chávez quien cesó hoy en su labor al servicio del Poder Judicial.



La ceremonia se desarrolló en la sede judicial de Nauta, jurisdicción en la que el ilustre magistrado cesante se desempeñó en los últimos años como juez del Juzgado Mixto y en adición Penal Unipersonal y Liquidador

La misma fue presidida por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, y contó con la presencia de autoridades locales, jueces, trabajadores jurisdiccionales y administrativos.

“Es una profunda satisfacción contar con su presencia, ya que estamos ante un hecho histórico dentro de nuestra Corte. Tenemos la oportunidad de homenajear a una persona que ha dado su vida al servicio de la justicia y que, por sus años, debe ceder su puesto para gozar de su jubileo al lado de su familia y amistades”, manifestó el titular de la Corte.

En su mensaje, el Presidente también destacó las habilidades artísticas del señor juez jubilado, precisando lo inusual de su talento, el cual trascendió el dominio de las leyes; a la vez de expresar la nostalgia por su retiro: “al dimensionar cada una de sus virtudes, nos acongoja darle esta despedida; sin embargo, nos embarga la felicidad por lo que aportó a esta institución. Debemos reconocer que los tiempos y valores han cambiado y si queremos construir una patria sólida, una nación fuerte, tenemos que contar como hombres como Javier Acevedo y las mujeres que hoy nos acompañan (en referencia a las magistradas asistentes), que demuestran con su labor diaria que sí se pueden hacer las cosas bien”.

Por su parte, el doctor Javier Avecedo Chávez expresó un sentido mensaje de gratitud, que emocionó a la audiencia al despedirse: “(…) Al terminar esta etapa de mi vida, me siento muy triste dejar la Corte. Tantos amigos con los que hemos batallado para hacer prevalecer la justicia. El poder que tenemos para administrarla, nos ayuda a combatir las injusticias. Cada vez que se presenta un caso, es una pelea diaria que tenemos los magistrados. Estoy feliz de tener tantos amigos; no me siento de 70 años, no me di cuenta, la vida ha sucedido tan rápido. Quiero agradecer al señor Presidente de Corte y a todos ustedes por este homenaje, que me llena de gran satisfacción. Muchas gracias”.

El programa del evento incluyó un discurso memoria de la vida y trayectoria profesional del juez, el que estuvo a cargo de la magistrada del Juzgado de Paz Letrado de Nauta (Comisaría), Lourdes Correa Vera. Así también, la jueza superior, Roxana Chabela Carrión Ramírez, hizo entrega de un obsequio para el magistrado jubilado.

Al mismo tiempo, se dio lectura a la resolución de reconocimiento del señor juez cesante por los servicios brindados a la Nación; y, finalmente, el doctor Carlos del Piélago le hizo entregó un diploma de honor por su valioso aporte a la administración de justicia en la Corte de Loreto.

Hasta siempre, doctor Rolando Acevedo, sin lugar a dudas, con su legado, continuará contribuyendo con la noble labor de administrar justicia, y esperamos lleve consigo el aprecio y respeto de los colegas y servidores judiciales. CSJ Loreto