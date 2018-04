Declaró el director de educación, Roberto Pinchi.

Dicho acto se desarrolló el día de ayer en las inmediaciones de la Plaza 28 de Julio. En ese marco se preguntó al director respecto al avance de las investigaciones sobre la adquisición de cartones para trasladar los útiles escolares en la zona de Caballo Cocha.

Como es de público conocimiento, la Ugel Ramón Castilla, adquirió 536 cartones por los que pagaron 41,800 soles, siendo que, hasta las instituciones educativas, los útiles llegaron en costales.

“Yo me reuní personalmente con la jefa de OCI de la Ugel/ Ramón Castilla, ella ha elaborado un pre informe que me hará llegar en los próximos días. Pero aparte de eso, como dirección de educación he solicitado que me envíen todos los actuados para conocer a fondo cómo se dio el proceso y quiénes realmente serían los responsables, para a partir de ahí tomar la determinación que corresponde”, respondió.

Un maestro llegó desde la zona de Pebas denunciando que le habían anulado su contrato cuando él se encontraba haciendo gestiones para mejorar su institución educativa ¿ha tomado acciones al respecto?

-Al profesor se le anuló el contrato porque no estaba en la institución educativa. Una comisión visitó la institución y estaba cerrada. Tres días tiene amonestación, pero cuando son cinco y el colegio está cerrado, se da por terminado el contrato. Una determinación que tomó la Ugel de ese distrito.

Finalmente, el director contó que, por el Día de la secretaria, había ido por cada una de las oficinas de la DREL y UGEL a hacerles un presente y entregarles su reconocimiento de manera personal. “Las secretarias son una parte vital no solo en la dirección de educación, sino en toda institución pública y privada, por eso nuestro gran reconocimiento a todas ellas”, mencionó.