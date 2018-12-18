PUBLICACIÓN Y EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
POR ANTE MI, NOTARIO PÚBLICO FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, LOS SEÑORES: WALTER TENORIO SERVAN Y MARIA ISABEL LONG DE TENORIO, AMPARADOS EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY NUMERO 27157, LEY Nº 27333 Y D.S. 008-2000-MTC, SOLICITAN SE LES DECLARE PROPIETARIOS DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PASAJE LORETO SIGNADO COMO MANZANA K LOTE 1, DEL ASENTAMIENTO HUMANO SINCHI KARIS SECTOR I (HOY CALLE LORETO NUMERO 1315), DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO A FAVOR DE: ROGER AUGUSTO CHAVEZ ALVAREZ Y GLORIA PEREZ ORDOÑEZ, EN EL CODIGO DE PREDIO NUMERO P12019506, DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LORETO; CONVOCÁNDOSE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO SOBRE DICHO INMUEBLE PARA HACERLOS VALER CON ARREGLO A LEY. EDICTO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO, SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LOS TITULARES REGISTRALES: ROGER AUGUSTO CHAVEZ ALVAREZ Y GLORIA PEREZ ORDOÑEZ, PARA QUE SE PRESENTEN ANTE LA NOTARIA PUBLICA FLORENTINO QUISPE RAMOS, CON OFICINA EN JIRÓN MORONA Nº 161-163-165 – IQUITOS, CON EL FIN DE ENTERARSE DEL PRESENTE TRÁMITE DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO SOLICITADO POR WALTER TENORIO SERVAN Y MARIA ISABEL LONG DE TENORIO, SOBRE EL BIEN INMUEBLE ANTES DESCRITO, BAJO APERCIBIMIENTO DE DARSE POR NOTIFICADOS Y DAR SUS ACEPTACIÓN A DICHO TRÁMITE; LO QUE SE NOTIFICA CONFORME A LEY. IQUITOS, 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
FLORENTINO QUISPE RAMOS
ABOGADO NOTARIO IQUITOS
MAYNAS – LORETO
PERÚ
V-3(18, 24, 31)
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
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