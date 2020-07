Pobladores exigen personal médico

En el centro poblado de Santo Tomás

Un grupo de pobladores del centro poblado Santo Tomás, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, entre ellos, Juan Salinas, agente municipal, Rocío Canayo, teniente gobernadora y Daniel Aricari, secretario del pueblo, protagonizaron una protesta el día de ayer en horas de la mañana con la finalidad de exigir a las autoridades que les tomen en cuenta, explicando que carecen de personal médico desde hace varios meses.

Los manifestantes señalaron que no hay atención médica para por lo menos 30,000 habitantes de todo el eje carretero de Santo Tomás. Que no cuentan tampoco con una ambulancia en caso de emergencia. Que la atención que brindan los profesionales de salud en la actualidad, no reúne las condiciones del caso y siempre son mal atendidos.

“No sé por qué vienen a trabajar a un centro de salud si no van a dar todo de sí, siempre hay maltrato por parte de los técnicos enfermeros y algunos profesionales de salud aquí en Santo Tomás. Nos indican que si no tienes algo grave, no te pueden atender. Por eso estamos exigiendo, la renuncia de la gerente de salud de Santo Tomás. Exigimos al director de regional de salud de Loreto que envíe profesionales probos idóneos para que ocupen estos puestos. Exigimos que nos envíen medicinas, no solo para el tratamiento de covid 19, sino también para las otras enfermedades endémicas como la malaria, el dengue y la leptospirosis que también viene atacando a nuestros pueblos”, sostuvo Daniel Aricari.

Asimismo, indicaron los pobladores que hace unos meses refaccionaron todo el techo del centro de salud, sin embargo lo han dejado peor. Han logrado corroborar que está mal hecho, que cada vez que llueve todo el centro de salud se inunda, que no hicieron un buen trabajo y que no pueden trabajar y asistir a este centro de salud en precarias condiciones.

Los pobladores manifestaron que continuarán con esta medida de lucha, que no dejaron ingresar a personal de salud a trabajar en dicho centro y que si no son escuchados por las autoridades, radicalizarán su medida de lucha. (C. Ampuero)