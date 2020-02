Plan de Cierre de Brechas tendrá inversión de 470 millones este año 2020

Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM,

Raúl Molina Martínez.

Será para proyectos vinculados con agua y saneamiento, electrificación, conectividad, educación y desarrollo productivo, principalmente.

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina Martínez, ha dado alcances respecto a lo que entrará en un proceso de discusión para que la versión final del Plan de Cierre de Brechas, esté listo en unos 40 días y sea aprobado a través de un Decreto Supremo.

En tal sentido en el marco de la Ley de Presupuesto 2020, se han habilitado recursos por un valor de 95 millones de soles para la ejecución de 62 proyectos de agua y saneamiento, 4 proyectos de electrificación y 6 proyectos de desarrollo productivo en el ámbito del Plan de Cierre de Brechas a ser ejecutados desde el Gobierno Nacional.

Adicionalmente, a los gobiernos locales se ha habilitado 65 millones para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento y escuelas, principalmente.

Por otro lado, desde el Ministerio de Educación se ha previsto la inyección de 37 millones para la implementación de 3 escuelas en Barranca y, adicionalmente, 21 módulos educativos del Plan Selva. Sumado a ello, se tiene previsto concluir antes de fin de año 7 secundarias con residencia estudiantil en el ámbito por un valor de 36 millones de soles a cargo de FONCODES.

Adicionalmente, hay 3 grandes proyectos de conectividad, la carretera Bellavista-Mazán con un presupuesto asignado 2020 de 162.5 millones de soles y los proyectos de fibra óptica en Manseriche y en la ruta Yurimaguas-Iquitos con un presupuesto asignado 2020 de 75 millones de soles.

Así, en el ámbito del Plan de Cierre de Brechas, durante el año 2020, se tendrá una inversión de más de 470 millones de soles en proyectos vinculados con agua y saneamiento, electrificación, conectividad, educación y desarrollo productivo, principalmente.

Respecto a de dónde saldrán los recursos económicos para los proyectos inmediatos, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez, hizo más presiones.

Dijo que lo primero que se tiene que hacer es diferenciar que una cosa son los recursos del gobierno regional y otra cosa son los recursos que va a poner el gobierno nacional.

El gorel tiene su fideicomiso sobre el cual él decide a qué lo asigna, además tiene los recursos ordinarios que el gobierno nacional le pone en su presupuesto de apertura y después este año en marzo va a haber transferencias de recursos de los sectores.

“Eso depende de que el gobierno regional y las municipalidades de Loreto tengan proyectos listos y nosotros como PCM lo que estamos buscando es que algunos espacios donde hay más necesidad y conflictividad como Loreto, tengan prioridad en las transferencias de marzo”, declaró.

En relación a la asistencia técnica para que los proyectos no sean frecuentemente observados. “Es verdad las preocupaciones que plantean las municipalidades de los distritos del ámbito petrolero tienen pocos recursos y tienen dificultades de acceder a profesionales que los ayuden a hacer proyectos de buena calidad desde el arranque. Ahí tenemos varios desafíos”.

Un desafío es definitivamente brindarles asistencia técnica. “Mi equipo ha estado la semana pasada coordinando con los alcaldes. El viernes (mañana) van a ir dos especialistas del MEF. Uno de proyectos de saneamiento y otro de proyectos de educación que tiene muchas dificultades”.

Acotó: “Lo que voy a buscar es que esta asistencia técnica del MEF pueda tener una mayor permanencia en Iquitos para que los alcaldes puedan acudir hacia ella”.

Sin embargo, “hay sin ninguna duda mejorar algunas normas sectoriales. Un problema grande que tenemos es en los proyectos de educación el saneamiento físico legal de terrenos. Se busca la manera de simplificar el proceso. En este momento el Ministerio de Educación está haciendo una directiva que permita simplificar el proceso y además ha preparado un proyecto de ley para certificaciones mucho mayores una vez que el Congreso se instale”.

Explicó que “las normas del Saneamiento Físico Legal no están diseñadas para la realidad de nuestra selva, están diseñadas más para realidades urbanas, y sin ninguna duda tenemos que simplificar eso y adaptarlo a como nuestras comunidades nativas entienden la manera de seleccionar la propiedad del suelo. Estamos trabajando en eso y estamos plenamente conscientes que eso es un tema absolutamente sustantivo”.

Además, manifestó que el vice ministerio de Gestión Institucional desde el año pasado ha puesto a disposición profesionales que ayuden a los municipios a mejorar sus proyectos, “pero a veces, tengo que confesar los alcaldes no cumplen. Se hace el esfuerzo de ayudarlos y no siempre las municipalidades lo aprovechan”.

Sobre el lugar de la reunión que reclaman las federaciones sea en Santa Rita, expresó “Desde el comienzo la reunión estuvo planteada en Iquitos. En algún momento se habló de la posibilidad que fuera en San Lorenzo, pero finalmente se ha decidido en Iquitos porque lo que nos interesa es que acudan la mayor cantidad de federaciones del ámbito petrolero, que son 74 federaciones”.

Los actos de protesta de Santa Rita de Castilla solo representan a 3 federaciones y las otras 71. “Necesitamos que el Plan de Cierre de Brechas sea de Loreto, por eso necesitamos que la mayor parte de federaciones indígenas puedan acudir a la convocatoria. Nunca hemos ofrecido que el premier va ir a Santa Rita de Castilla, quiero ser muy claro en esto”.

En esa reunión (del viernes) podemos ponernos de acuerdo de que en algún momento podrían ir a Santa Rita de Castilla. “Decirle al apu Manihuari que tengo mi mejor impresión por él y si necesitamos ir a discutir los problemas de su comunidad no tenemos ningún problema, pero no puede ser bajo presión. La reunión será el viernes 7 de febrero en el auditorio del gobierno regional, en Iquitos”.

Un primer objetivo de la reunión es anuncios de corto plazo, el segundo objetivo es poner a consideración de las federaciones el plan de cierre de brechas. “Invoco a nuestros hermanos indígenas de Santa Rita de Castilla que entiendan que esto es un propósito para todo Loreto ye los no pueden ser un obstáculo para que sus hermanos de las otras comunidades puedan acudir a Iquitos a un proceso de discusión porque esta no es la versión final del plan, sino en unos 40 días podamos tener la versión final, que y el Decreto Supremo que apruebe el plan de cierre de brechas se pueda presentar en San Lorenzo”. (Diana López M.)