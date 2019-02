Hizo el llamado la Lic. Olga Culqui, secretaria general del sindicato unificado de enfermeras del hospital regional.

Asegura que desde hace semanas desean comunicarse directamente con la autoridad del gobierno regional para darle a conocer la problemática de los asistencialistas del hospital regional y no es posible. “Somos la parte vital de todo el nosocomio, sin embargo, hasta hoy no podemos conversar con el gobernador regional”, dijo Culqui.

Agregó que desde el año pasado vienen arrastrando una problemática muy pesada que hasta la fecha no tiene visos de solución, sino más bien mostrando un panorama sombrío.

“La misma problemática se arrastra desde el año pasado, referente a los especialistas que no están en el aplicativo para que el MEF pueda transferir presupuesto y se les pueda pagar. Se necesita de manera urgente un mayor presupuesto.

Tampoco hay para el pago de guardias, el pago de terceros, los CAS del año pasado igual, el MEF no ha enviado presupuesto y están a punto de pasar a ser locadores perdiendo sus beneficios como Cas.

El gobierno regional entrante ha tenido el presupuesto para designarlo, para repartir a las unidades ejecutoras a fin que no estemos con el mismo problema. Pero resulta que no tenemos diálogo fluido con el gobernador para que directamente nos diga sobre ese presupuesto existente. Como parte asistencial hemos pedido una reunión y hasta ahora no hay respuesta. Además, Fenutssa también pone trabas porque desconoce la parte asistencial”, concluyó Culqui.