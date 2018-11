Ayer hubo taller en local del Crisap que concluye el día de hoy

Ahí se les pudo observar como de manera muy atenta escuchaban a los diversos ponentes quienes tocaban temas que les conciernen directamente a ellos, así como a las comunidades indígenas.

Sobre la actividad que concluye el día de hoy se pudo entrevistar al presidente de la Organización de Estudiantes de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana (OEPIAP) Edgar Peas, quien también habló sobre la paralización del futuro albergue indígena, ubicado en un espacio de la Villa Olímpica.

“Los diversos ponentes están desarrollando temáticas relacionadas a nuestro sector, a nuestra existencia y derechos ancestrales. Derechos fundamentales a través de la OIT, el rol que cumplen los estudiantes en defensa de sus derechos. También sobre el tema de hidrocarburos, educación intercultural, la lucha de las cinco cuencas. Son temáticas elegidas por mis hermanos. Cada temática tiene su ponente especialista.

¿Están construyendo el futuro albergue o no ha avanzado nada?

-La futura obra del albergue para estudiantes indígenas está paralizada. La proveedora entregó el 50% de los materiales, pero luego ya no porque en el gobierno regional no habían dado la certificación presupuestal para que ella pueda cobrar y ha dejado de dar más materiales. El gobernador ya está de salida, ahora también estamos buscando financiamiento de afuera.